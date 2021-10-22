【新盤追擊】將軍澳海茵莊園專攻年輕一族

將軍澳生活配套日趨完善，尤其日出康城一帶，隨着新商場，交通基建等陸續落戶，近年更吸引年輕一族青睞，成為中產人士的聚居地。據美聯物業區域聯席董事萬育民表示，交通是日出康城賣點之一，區內設有港鐵康城站，20分鐘內就抵達港島東及九龍東等商業核心區；另外，將軍澳將有兩大基建落成，包括將軍澳-藍田隧道，及連接環保大道的跨灣大橋，大大縮減康城一帶居民前往中環及旺角等區的時間。加上又鄰近將軍澳工業邨，裏面齊集多間高科技大公司，從而帶動樓價。

與日出康城只有一街之隔，正有新盤部署開售，海茵莊園坐落將軍澳石角路1號，由九龍建業發展，項目包括兩幢住宅大廈，一共提供1,556個分層住宅，涵蓋開放式至三房，面積由183至866方呎，屬於港鐵康城站一帶首次有開放式單位供應。

海茵莊園的住客出入相當方便，步行7至10多分鐘便到達港鐵康城站，另外在環保大道沿線亦有多條巴士及專線小巴路線，來往厚德商場及將軍澳工業邨、新蒲崗、九龍城、旺角、深水埗、及美孚等多個地方。至於日常購物消閒就更加多選擇，海茵莊園距離全新大型商場，集飲食、購物、娛樂於一身的「The LOHAS 康城」僅10多分鐘步鐘。另外，又可以乘一個地港鐵站，或約5分鐘車程，前往將軍澳市中心的各大商場，潮玩潮買一應俱全任君選擇。

至於假日想強身健體，選擇更多不勝數，將軍澳單車館公園，清水灣郊野公園等都近在咫尺。想知樓盤更多資訊，不妨Click片了解。

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