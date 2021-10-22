平安好醫生：續完善網上到實體醫療服務

截至2021年6月底止，公司的註冊用戶突破4億，累計諮詢量接近12億。公司指出，母企平安集團約2.2億金融用戶是其天然優勢，會一直加強與母企合作，以產生協同效應。方氏提到，日後將持續借助母企的經驗、科技、客戶群及資源四大優勢，結合保險和醫療健康、家庭醫生會員制、O2O醫療服務三大模式，為用戶提供「省心、省時、省錢」醫療服務體驗。

另外，公司公布「家庭醫生會員制度」，以1個家庭醫生、5大專業服務及1個會員健康檔案為核心服務內容。根據用戶需求配對健康管理、亞健康管理、疾病管理、慢病管理、養老管理等服務。同時續完善實體醫療服務網絡，截至2021年9月底止，公司與18.9萬家藥店、超過4,000家醫院、約1,700身體檢查機構，及逾1,800間健康機構建立合作關係。