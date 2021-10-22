金管局為銀行股票抵押最高貸款與市值比率鬆綁

金管局向銀行發通告表示，新股認購及股票保證金融資的抵押品，應按市場相符水平定下最高貸款與市值(LTV) 比率，由於港財富管理及私人銀行業務面向全球的性質，經參考其他主要金融中心後，定下最高LTV比率時須遵守市場一般水平的規定並不合適，因此即日起，金融機構毋須再符合上述規定。

香港財富管理及私人銀行業務與國際聯繫日益增加。不少認可機構均以香港作為區域樞紐，為客戶提供服務及管理相關風險，而其股票抵押品組合往往包括在不同市場的交易所上市的股票。因此，有關認可機構將金管局《監管政策手冊》單元就釐定最高LTV比率時遵守市場一般水平的要求，融入其全球風險管理框架內，在操作上有所挑戰。

金管局強調，此項監管政策調整並非反映本局有意放寬現行對認可機構股票保證金融資業務的監管標準。認可機構應繼續秉持審慎原則處理股票保證金融資業務。認可機構在釐定股票抵押品的最高LTV比率時，應充分考慮本身信用風險取向、個別股票的風險特徵，以及其在管理追加保證金通知方面的專業知識及能力等關鍵因素。除上述調整外，該單元其他規定繼續適用。下一步，金管局會加強監察及數據收集，主動評估認可機構在釐定最高LTV比率方面是否充分審慎。

隨着2022/23年度推行 Fast Interface for New Issuance (FINI)，首次公開招股結算程序將會有重大轉變。金管局計劃全面檢視《監管政策手冊》「新股認購及股票保證金融資」單元。屆時會在單元載明上述有關釐定最高 LTV 比率的政策調整。