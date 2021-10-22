中國電力冀清潔能源產能佔比2年後超過70%

此外，該企期望，綜合智慧能源收入2023年的佔比超過15%，落地的戰略大客戶與戰略合作市縣區超過100個，而到了2025年底，境內清潔能源裝機佔比超過90%、清潔能源收入佔比超過70%、綜合智慧能源收入佔比超過25%，落地的戰略大客戶與戰略合作市縣區超過200個。

再遠一些，到了2030年，境內清潔能源裝機對境內總裝機佔比超過95%，綜合智慧能源收入佔比超過50%，落地的戰略大客戶與戰略合作市縣區超過1,000個；境外能源電力裝機100%為清潔低碳能源資產，綠電交通、儲能和氫能等在境外多區域多場景落地。

而到了2035年，中國電力要實現科技研發投入強度和科技相關收入佔比達到行業前列，並掌握一批具備全球競爭力的低碳零碳核心技術和解決方案。清潔低碳能源資產布局超過30個國家和地區，綠電交通、儲能和氫能等在境外實現推廣應用。