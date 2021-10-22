滙豐香港推出EveryMile信用卡　睇準旅遊愛好者需要

滙豐亞太區財富管理及個人銀行業務主管欣格雷（中）、滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如（左三）及滙豐香港區財富管理及個人銀行業務信用卡及私人貸款主管甘家儀（右三）為首張專為旅遊愛好者和千禧世代客群度身訂造的旅遊信用卡「滙豐 EveryMile 信用卡」揭幕。

滙豐香港推出首張專為旅遊愛好者和千禧世代客群度身訂造的旅遊信用卡「滙豐 EveryMile信用卡」，令他們從日常交通和休閒消費中享受更豐富獎賞。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務信用卡及私人貸款主管甘家儀表示，該行有不少客戶都是旅遊愛好者，並迫不及待想再次外遊。滙豐EveryMile信用卡正為他們在疫情過後的旅遊熱潮做好準備，在本地特選日常消費類別商戶簽賬中輕鬆賺取飛行里數。

現在客戶能於滙豐Reward+，透過「獎賞錢」兌換15個飛行常客計劃或酒店獎勵計劃的積分，當中大部份更可即時兌換及入賬以供換領機票及酒店住宿。

由即日起至2022年2月28日，滙豐EveryMile信用卡持卡人於發卡後60日內累積消費滿港幣4,000元可享500元「獎賞錢」(可兌換成10,000里數)，或累積消費滿15,000港元可享1,250元「獎賞錢」(可兌換成25,000里數)之迎新優惠。

滙豐EveryMile信用卡更是滙豐香港首張採用85%再生塑膠物料製造的信用卡。物料由印刷業及塑膠業產生的廢棄物回收再造，為滙豐達致2030年底前各項業務及供應鏈的零碳排放目標出一分力。