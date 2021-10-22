美股道指歷史創新高　「特朗普概念股」爆升11倍

美股道指早段升148點，報35,751點，創歷史新高；標指升1點，報4,551點；納指則跌58點，至15,157點。

美國前總統特朗普早前宣布創立社交媒體「TRUTH Social」，以對抗封殺他的Twitter、Facebook等社交網巨擘，並把他旗下的特朗普媒體及科技集團與特殊目的收購公司Digital World Acquisition Corp.(美股：DWAC)合併上市。

曾為特朗普競選團隊提供技術支持的大數據公司Phunware股價升11倍，報18.35美元；DWAC則升2.16倍報144美元，兩者均觸發熔斷。

【21︰32】美股周五(22日)個別發展，道指周四早段曾升59點，至35,662點；標指跌2點，至4,547點；以科技股為主的納指跌53點，至15,161點。港股夜期升58點至26,168點，高水41點。

芝加哥期權交易所波動率指數(VIX)周四收市下跌3.1%，至15.01點，該指數根據標普500指數期權引伸波幅計算得出，用以預測標指在未來30日可能出現的波幅。

另外，早前多名前聯儲局官員陷入「炒股醜聞」，為減輕公眾爭議，聯儲局新增規定，限制高級官員在買賣股票前必須提前45天通知，且須持股至少一年。同時，不可在金融市場承受重大壓力時，進行交易。

社交媒體Snapchat母公司Snap公布截至9月底止第三財季收入按年增57.28%至10.67億美元；市場預期為11億美元；淨虧損7,195.9萬美元，去年同期虧損1.99億美元；經調整每股盈利17美仙，市場預期8美仙。公司預期第四季收入介乎11.7億至12.1億美元，大幅低於市場預期的13.5億美元。

Snap表示，蘋果公司(Apple Inc.)新隱私政策規定所有其iOS 15系統上的應用程式(App)，需得到蘋果手機使用者許可後，方可追踨他們的行為作廣告之用，導致廣告商在平台上追蹤消費者行為更加困難，廣告商或因此減少在平台上的廣告支出。

同時，該企的廣告夥伴通常在第三季為公司帶來強勁的廣告收入，惟受供應鏈失衡及勞工短缺影響，部分貨品供應不足，難以為這些商品作宣傳。Snap早段股價挫19.45%。同樣依賴廣告收入的Facebook和Twitter股價同樣下挫。Facebook早段挫3.86%，報328.53美元；Twitter跌2.1%。