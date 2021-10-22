美孚新邨兩日內連錄4宗低價買賣　有兩房戶低市價一成易手

藍籌屋苑亦要劈價吸客，荔枝角美孚新邨兩日內連錄4宗大減價或低市價買賣，有兩房戶僅以每方呎價約11,364元轉手，低市價約10%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西半山豫苑2座高層C室，實用面積約790方呎，套三房間隔，享海景，以1,770萬元易手，實用呎價約22,405元，新買家屬於用家，鍾情單位附有海景露台，原業主於2014年7月以1,180萬元買入，持貨7年帳面獲利590萬元，單位升值約50%。

●西營盤景輝大廈A座高層3室，實用面積約795方呎，原則三房連工人廁間隔，現改套三房連工人房間隔，連車位以36,500元租出，實用呎租約46元，業主於2019年4月以約1,580萬元購入。

●北角富雅花園金桃閣低層D室，實用面積約450方呎，兩房間隔，以740萬元易手，實用呎價約16,444元，原業主於2005年11月購入上址，當時作價181.8萬元，持貨近16年帳面獲利558.2萬元，單位期內升值約3倍。

●鰂魚涌太古城10月暫錄14宗買賣，平均實用呎價約20,576元，包括海棠閣中層G室，實用面積約1,015方呎，套三房間隔，望海景，上月以2,650萬元放盤，至本月初調低叫價至2,560萬元，放盤一個月獲區內用家客以2,538萬元承接，實用呎價約25,005元，原業主於1986年6月以110萬元買入，持貨35年帳面獲利2,428萬元，期內單位升值逾22倍。

●筲箕灣形薈2座低層B室，實用面積約353方呎，一房間隔，開放式廚房，故獲外區客垂青，原業主開價約798萬元，議價後終以785萬元易手，實用呎價約22,238元，購入單位作上車自用。

●柴灣杏花邨28座低層5室，實用面積約560方呎，三房間隔，望內街及樓景，叫價950萬元，放盤約兩個月，減價100萬元，減幅逾10.5%，獲用家以850萬元承接，實用呎價約15,179元。

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九龍區

●荔枝角美孚新邨兩日內連續錄得4宗大幅減價或低市價的二手買賣，包括8期百老滙街128號中層B室，實用面積約670方呎，兩房間隔連大露台，放盤約2個半月，原叫價950萬元，新近以852萬元易主，累減約98萬元或約10.3%，實用呎價約12,716元。另3期百老滙街64號低層B室，實用面積約660方呎，兩房間隔連大露台，以750萬元成交，實用呎價約11,364元，低市價約10%。

●長沙灣喜漾2座中層A室，兩房間隔，望球場景，實用面積約525方呎，以約20,500元放租半個月後，吸引區內客洽詢，雙方議價後減租700元，以19,800元租出，呎租約37.7元，新租客為母女，睇樓1次即決定承租。

●大角咀港灣豪庭6座高層G室，實用面積約386方呎，兩房間隔，獲買家以798萬元自用，實用呎價約20,674元，原業主於2009年12月以約263萬元購得，帳面獲利535萬元，升值逾2倍。

●啟德OASIS KAI TAK第B1層單號車位，放租約兩星期，獲同屋苑業主承租，該車位原叫租6,000元，議價後調減200元，以5,800元租出，減幅約3.3%，項目現有16個車位租盤，叫租由5,600元至6,600元。

●牛頭角得寶花園A座中層2室，實用面積約282方呎，原則一房改開放式間隔，望海景，新近以508萬元沽出，實用呎價約18,014元，屋苑10月累錄2宗二手買賣，目前有約69個二手放盤，入場費由440萬元起。

●觀塘凱滙5座低層H室，三房間隔，望園景，實用面積約722方呎，以約27,000元放租5個月後，吸引外區客洽詢，議價後減價2,000元，以25,000元租出，實用呎租約35元，新租客為夫婦，睇樓後即決定承租。

●茶果嶺麗港城10月暫錄10宗買賣，平均實用呎價約15,635元，單位4座中層F室，實用面積約517方呎，兩房間隔，獲用家以750萬元承接，實用呎價約14,507元。

●茶果嶺麗港城連錄兩宗頂層連天台特色戶，其中14座頂層連天台戶，實用面積約517方呎，兩房間隔，享全維港煙花景，最初開價950萬元，現以924萬元成交，呎價17,872元，新買家為同區換樓客，另21座頂層連天台戶，實用面積517方呎，最初開價920萬元，放盤近8個月，議價後以852萬元成交，實用呎價約16,480元。

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新界區

●將軍澳晉海B1層雙號車位，原先開價215萬元，經議價後減價12,000元或0.6%，以213.8萬元沽出，新買家為外區投資客人，晚上得悉車位放售，翌日晨早約代理出票議價並促成交易，原業主於2020年12月以約199萬元購入，持貨至今不足一年，帳面獲利約14.8萬元，升值約7.4%。

●西貢逸瓏園1座低層E室，實用面積約994方呎，三房連儲物室間隔，望池景，原先開價1,380萬元，減價40萬元，以1,340萬元沽出，實用呎價約13,481元，原業主於2016年5月購入，當時作價1,342萬元，持貨5年帳面蝕約2萬元。

●馬鞍山中心1座中層F室，實用面積375方呎，兩房間隔，日前以615萬元易手，實用呎價約16,400元，新買家為用家，原業主於1997年以275萬元購入，持貨24年帳面獲利約340萬元離場，單位升值約1.24倍。

●馬鞍山銀湖‧天峰3座中層H室，實用面積約563方呎，兩房間隔，單位放盤10日，原叫價960萬元，減幅2.7%，獲買家以933.8萬元承接，實用呎價約16,586元。

●馬鞍山聽濤雅苑2座中層E室，實用面積約733方呎，套三房間隔，原先叫價859萬元，放盤3星期，加幅10.7%，終以951萬元獲買家承接，實用呎價約12,974元。

●沙田濱景花園3座高層E室，實用面積約544方呎，套三房間隔，原先叫價859萬元，放盤兩個半月，調整至838萬元沽出，減價21萬元或2.4%，實用呎價約15,404元。

●沙田富豪花園帝皇閣高層B室，實用面積約465方呎，兩房間隔，原先叫價708萬元，放盤兩個月，減價20萬元，最後以688萬元成交，實用呎價約14,796元，原業主於2017年1月購入上址，當時作價536萬元，持貨逾4年帳面獲利152萬元，期內升值約28%。

●沙田帝堡城3座中層B室，實用面積約836方呎，套三房間隔，日前以1,190萬元易手，實用呎價約14,234元，原業主則於1998年以385萬元購入單位，持貨23年帳面獲利約805萬元離場，單位升值約2.09倍。

●大埔中心5座低層G室，實用面積313方呎，兩房間隔，放盤不足兩個月，議價後以500萬元易手，實用呎價15,974元，原業主則於2018年以437萬元購入，持貨約3年帳面獲利63萬元離場，單位升值約14.4%。

●大埔翠屏花園C座中層4室，實用面積約274方呎，兩房間隔，望樓景，原開價460萬元，放盤約3星期，經議價後減5萬元，最終以455萬元沽出，實用呎價約16,606元。

●粉嶺花都廣場10月暫錄約2宗買賣，最新錄8座高層B室，實用面積約526方呎，三房間隔，議價後以688萬元獲承接，實用呎價約13,080元，新買家為用家。

●上水御景峰中低層B室，實用面積約464方呎，原則兩房間隔，現改為一房，叫價640萬元，現減價2,000元或約0.03%，新近以639.8萬元沽出，實用呎價約13,789元，雙方議價一星期，賣家因看好北部都會區發展前景，堅持不大幅減價，最後只減2,000元成交。

●屯門居屋景峰花園3座高層E室，實用面積約399方呎，兩房間隔，新買家為區內客，於已補價自由市場以420萬元購入上址作自住，實用呎價約10,526元。

●屯門倚嶺南庭低層D室，實用面積約588方呎，兩房間隔，日前獲區內首置客垂青，以及原業主增加議幅，減價15萬元，上述買家便決定以665萬元購入上址自用，實用呎價11,310元。

●東涌東環3B座中層8室，實用面積約379方呎，一房間隔，月租叫價14,000元，放盤短短一星期便租出，月租13,000元租出，實用呎租約34.3元，租客本身於東涌工作，遷入區內已一段時間，因租約近尾聲，近日積極物色新居，心儀屋苑樓齡新，加上租盤較少有，睇樓後即議價承租。

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