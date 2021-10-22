各區新盤蜂擁應市　將軍澳開放式由388萬元起

她形容，首批開價為「莊園好價勢」，因這個定價掀起勢頭將會席捲全港，往後亦有加價空間。項目明日起開放示範單位予公眾參觀及收票，最快下周後期開售。

發展商公布，首批單位涉及312伙，單位面積由203方呎至428方呎，戶型涵蓋開放式及兩房單位，主要分佈於第一座及第二座中低層。

今批單位定價由400.8萬元至914.5萬元，提供最高3%折扣，折實售價由388.8萬元至887.1萬元，折實呎價由18,972元至23,035元。按折實價計，首張價單有4個單位低於400萬元。

而今批入場單位為1座3樓B3單位 ，實用面積203方呎，屬開放式間隔，定價為400.8萬元，折實售價388.8萬元，折實呎價19,153元。

●啟德THE HENLEY III推第4張價單 料下周開售

林指出，今張價單提供45個單位，包括22伙開放式單位、11伙一房單位、5伙兩房單位及7伙三房單位。該批單位提供最高5%折扣，折實平均呎價為28,343港元。單位實用面積介乎229方呎至778方呎，折實定價587.48萬至2,434萬元，折實呎價24,188元至31,941元。THE HENLEY至今累售約400伙，套現約42億元。

●堅尼地城KENNEDY 38已上載樓書 最快11月初發售

項目提供341伙，標準單位涵蓋開放式、一房及兩房戶，以一房單位為主打。戶型分布方面，開放式單位實用面積由229至264方呎，一房面積由287至332方呎，兩房面積為456方呎。據樓書顯示，項目2樓連平台特色戶共有12個，單位實用面積由207至686方呎，平台面積由36至995方呎。至於33樓的連平台及天台特色單位則有4伙，實用面積由566至1,000方呎，平台面積由34至201方呎，天台面積則由491至779方呎。

●洪水橋#LYOS正式上載樓書 最細開放式戶202方呎

項目的預計關鍵日期為2023年9月30日，全盤提供341個單位，其中290伙為標準戶及前庭花園戶，分布在5座5層高的大樓，另有51伙花園複式戶另佔一方，單位實用面積由202至806方呎，涵蓋開放式至三房戶型。面積最細的戶型為大樓1B座1樓至5樓的B室及C室，均僅202方呎，屬開放式間隔。另外，項目的預計關鍵日期為2023年9月30日。

●屯門滿名山洋房7,163萬元招標售出

●西營盤15 WESTERN STREET一房戶呎價2.77萬沽

新盤市場氣氛向好。萬科置業(香港)等合作的西營盤15 WESTERN STREET，有一房單位以每呎約2.7萬元沽出。單位為3樓A室，實用面積307方呎，以852萬元成交，呎價為27,752元。

●天水圍Wetland Seasons Bay1期四房1208萬招標沽