東方日報B1：美商務部放生華為中芯捱轟

資料顯示，上述6個月內向華為供貨的企業，共得到由美國商務部發出的113項出口禁令豁免許可，涉及貨值約610億美元；而向中芯供貨者亦獲得188項許可，涉及貨值約420億美元。從比例來看，中芯的供應商企業申請許可時，獲批機率達九成；而華為則約69%。

文件亦顯示，大多數授予的出口許可並未包括「敏感項目」。華為獲批的出口許可中，80項是非敏感項目，僅因作為收貨人的華為被列入黑名單而需要許可證。而對中芯的出口許可中，亦有121項為非敏感項目。

上述資料是由美國共和黨眾議員麥考爾提出對外公布，獲眾議院外交事務委員會表決批准。他認為，提高美國「如何將技術轉移給對手」的透明度，並強化公眾監察的做法符合國家利益。對華立場「鷹派」的共和黨參議員魯比奧批評，總統拜登需要解釋，為何供應商能不斷獲得出口許可，「這又是另一實例，拜登未能嚴肅看待中國帶來的經濟和安全威脅。」

對此，「中箭」的美國商務部回應，上述數據斷章取義，並非反映實際供貨情況，且只有一半許可獲批後真正有使用，又批評有人誤導公眾，以為現屆政府沒決心維護國家安全，強調現屆政府處理中芯和華為出口申請根本是蕭規曹隨。有前朝商務部高官表示，一段短時間的出貨許可紀錄有誤導公眾之嫌，出口制裁精神是不讓華為與中芯等中國公司拿到前緣技術，留一手可減低對美國出口的損失，華府迄今大致做到兩者兼得。

不管如何，消息刺激中芯股價周五(22日)升4.75%，收報23.15元。聯合首席執行官趙海軍早前提到，14納米和28納米製程的設備進貨受到制裁影響，但按供應商的出貨時間表，今季「有很多晶片設備到手」，北京12吋成熟製程廠房的月產能可增一萬片，深圳及天津的8吋成熟製程廠房月產量可提高4.5萬片。

日媒分析直言︰「美國看起來一面倒的強硬，但實際上鬆垮垮」。美國自2018年8月通過防止技術外流至中國的《出口管制改革法案》(ECRA)以來，華府一直拒絕按國會要求，編制以技術項目劃分的出口管制清單，僅將個別中國企業列入黑名單。

華府動作緩慢，主因是在收集意見過程中遇上業界強烈反對。美國業界擔心，如果主動限制對外出口技術，將不利與其他擁有相似技術的外國企業競爭。若企業收入因此減少，用於研發的資金也會減少，恐削弱競爭力及令工作職位流失等，甚至間接幫助中國加快產業技術自主。

雖然美國在制訂長遠對華政策時，多少會顧及國內企業利益及感受，但當面對更迫切危機時，華府態度仍強硬。商務部另表示，美國晶片廠英特爾、歐洲英飛凌、南韓SK海力士等已表態配合上繳供應鏈數據，以幫助解決晶片荒問題；半導體公司是否交出數據目前屬於自願，但會視乎數據質量及參與公司數目，決定會否採取強制措施。一向強調保護客戶資料的台積電亦服軟，稱會在11月8日前提交數據。