美股個別發展　道指收漲73點創新高

美股周五(22日)個別發展，道指收報35,677點，升73點或0.21%，創收市新高；標指收報4,544點，跌4點或0.11%；納指收報15,090點，跌125點或0.82%。

美國前總統特朗普早前宣布創立社交媒體「TRUTH Social」，以對抗封殺他的Twitter、Facebook等社交網巨擘，並把他旗下的特朗普媒體及科技集團與特殊目的收購公司Digital World Acquisition Corp.(美股：DWAC)合併上市。

曾為特朗普競選團隊提供技術支持的大數據公司Phunware股價全日升471.24%，收報8.74美元；DWAC則升107.03%，收報94.2美元。

社交媒體Snapchat母公司Snap公布截至9月底止第三財季收入按年增57.28%至10.67億美元；市場預期為11億美元；淨虧損7,195.9萬美元，去年同期虧損1.99億美元；經調整每股盈利17美仙，市場預期8美仙。公司預期第四季收入介乎11.7億至12.1億美元，大幅低於市場預期的13.5億美元。

Snap表示，蘋果公司(Apple Inc.)新隱私政策規定所有其iOS 15系統上的應用程式(App)，需得到蘋果手機使用者許可後，方可追踨他們的行為作廣告之用，導致廣告商在平台上追蹤消費者行為更加困難，廣告商或因此減少在平台上的廣告支出。

同時，該企的廣告夥伴通常在第三季為公司帶來強勁的廣告收入，惟受供應鏈失衡及勞工短缺影響，部分貨品供應不足，難以為這些商品作宣傳。Snap股價全日挫26.59%，收報55.14美元。同樣依賴廣告收入的Facebook和Twitter股價同樣下挫，分別收跌5.05%和4.83%。