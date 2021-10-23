1周10大驚奇︰「恐慌指數」創疫後新低　市場無所畏懼背後...

美股道指於周五(22日)再度創下歷史新高之際，俗稱「恐慌指數」的芝加哥期權交易所波動率指數(VIX)卻創下疫情後新低，參考往績，這通常意味着股市短期內難大跌，但當前全球市場暗湧處處，與恐慌指數的走勢背馳。巧合的是，在任期內一直拿股市表現吹噓自己的前美國總統特朗普，最近在資本市場亦有「大搞作」，更帶動一眾「特」式概念股急飆！

【1、恐慌指數創疫後收市新低 美股異象】

美股早前出現一輪調整，惟很快就在短期內再上高峰，道指、標指齊創下歷史新高！股市大升之際，被視為跌市前瞻指標的VIX在過去1個月一直呈下降趨勢，周二(19日)跌至15.7，接近去年2月以來最低水平。根據相關機構1990年匯編的數據顯示，該指數「恐慌指數」VIX周四(21日)收報15.01點，創下疫後新低。此現像預示市場情緒仍相當樂觀...

Susquehanna International Group衍生品策略師Chris Murphy稱，VIX指數之所以如此低迷，可能存在多個原因，包括美國企業季績向好、降低了市場整體波動性，以及投資者開始關注股市在加息周期的早期階段表現良好的歷史趨勢。

另外，由於缺乏有吸引力的投資選擇以及現金水平處於高位，投資者可能會預期增加股票配置；標指在過去2周的大部分時間內都低於50天線，這是該指數從新冠疫情低點反彈以來持續時間最長的一次。

股神巴菲特曾說過︰「別人貪婪時我恐懼，別人恐懼時我貪婪」，當前市場似乎無畏無懼，是否意味着...

【2、特朗普又出手 資本市場風起雲湧】

前美國總統特朗普周三(20日)宣布自創社交程式「TRUTH Social」，以對抗封殺他的Twitter、Facebook等社交網巨擘。「TRUTH Social」試用版原預定在11月上線，明年第1季推出正式版本。

他旗下的特朗普媒體及科技集團(Trump Media & Technology Group)周四宣布，將通過合併特殊目的收購公司(SPAC)Digital World Acquisition Corp.(美股：DWAC)上市。

DWAC股價在周四急升356.83%，收報45.5美元，周五繼續癲升；曾為特朗普競選團隊提供技術支持的大數據公司Phunware股價亦曾升逾10倍。

【3、能源荒持續惡化 美國原油庫存快見底？】

摩根大通分析師指出，若未來2個月庫欣原油庫存未見好轉，料出現「超級現貨溢價」局面。自2020年初至今，油價已見驚天逆轉。去年4月份，美國WTI原油價格曾一度跌至負數，令投資者蒙受巨大損失。

但時至今日，短短數周中，或會看到相反情況。美國最大的商業存儲設施中，幾乎沒有實物石油，可能導致油價飆升。

摩根大通商品分析師Natasha Kaneva在一份預測油價報告中指出，天然氣和煤炭普遍短缺，迫使電力行業愈來愈多地轉向石油，料整個冬季石油需求將在原有基礎上每日增加75萬桶，石油庫存將在11月和12月下降每日210萬桶。

庫欣原油存儲量降至3,120桶，為2018年以來的最低水平。「或許再過幾周，庫欣原油就會真正枯竭」。

隨着2021至2022年供暖季節即將開啟，全球尤其是歐洲天然氣價格再創新高。摩根大通指，「若沒有俄羅斯的額外供應，歐洲天然氣價格中目前包含的冬季溢價，在1月份天氣前景變得更加確定之前，是不可能顯著降低的。」與早前高盛的說法一致。

好消息是，俄羅斯總統普京已表示，若德國批准北溪2號天然氣管道，俄羅斯對歐洲的天然氣供應將增加10%。但鑑於地緣局勢緊張，獲批並非易事。

【4、馬雲現身西班牙馬略卡島 虞鋒相伴打高爾夫球】

西班牙報章指，馬雲有多位中國商人和安保人員隨同，他的私人超級豪華遊艇「禪」號在過去幾天一直在馬略卡島西北海岸行駛，有人看到馬雲在當地的一家當地商店購買家居裝飾。

有外電指，馬雲今次旅遊行程相當隨心即興，計劃下個月遊覽其他歐洲國家後會返回中國。

【5、虛擬貨幣總市值升破21萬億 Bitcoin年底見...】

外媒報道，隨着比特幣價格創新高，市場對數碼資產的樂觀情緒也幫助虛擬貨幣總市值推升逾至2.7萬億美元的歷史新高。

CoinGecko數據顯示，涵蓋近1萬種貨幣的虛擬貨幣市場，市值較5月高位再增加約200億美元。在美國推出首個與比特幣掛鈎的ETF後，人們對數碼資產主流化的熱情上升，甚至由比特幣擴散至其他虛擬貨幣。

Fundstrat策略師周三指出，圖表分析顯示以太幣、Solana、Polkadot、Tezos及BNB都「接近突破自身高點」。

報道指，隨着投資者獲利套現，以波動性着稱的虛擬資產會續升，抑或開展另一輪拋售，將是目前問題所在。

隨着看漲情緒上升，虛擬衍生品交易所Delta Exchange行政總栽Pankaj Balani料，比特幣的表現將因為其他虛擬貨幣的關係，在年底前升穿10萬美元。

【6、經濟晴雨表響警！呢兩大原料跌價預示全球大鑊了】

外國傳媒報道，由於能源成本高企威脅到全球經濟增長及中國經濟遇到阻力，包括銅和鐵礦石在內的工業大宗商品價格下跌。

被視為「經濟領先指標」的銅價扭轉了早前升勢，跌破每噸10,000美元；另一「晴雨表」鐵礦石一度重挫8.7%；工業產品和建築大多用到的鋁價也告下跌。最近幾天，對大宗商品價格上漲的通脹影響的擔憂升溫，從聯儲局官員到電動車廠特斯拉高管，各方人士都對價格壓力發表了意見。

過去1個月，金屬價格走勢動盪，隨着世界各地的能源危機推動成本上升並迫使冶煉企業減產，金屬價格上周創下紀錄新高。倫敦金屬交易所(LME)銅庫存暴跌也影響了短期期現價差。不過，成本上升也會傷害製造企業，進而導致材料需求減弱。

於倫敦買賣的銅價下跌2%至每噸9,981美元，鋁價下跌0.4%。新加坡鐵礦石期貨下跌6.3%。

此前，在特斯拉首席財務官Zachary Kirkhorn就原材料價格上漲帶來的成本壓力提出警告時論及鎳和鋁後，兩種金屬一度大漲，鎳價攀升2.2%至每噸21,425美元，創出2014年5月以來新高；鋁價亦升至接近2008年以來最高水平。

Kirkhorn在一個電話會議上表示，該公司已經受到大宗商品價格上漲的影響。他表示，用於電池的鎳和用於汽車其他部件的鋁讓公司最深切地感受到了大宗商品繁榮的影響。「展望明年，我肯定不希望情況會這樣發展，但由於這些走勢，我們可能會繼續遇到成本阻力。」

【7、大行警告：全球經濟增長放緩恐衝擊歐元和人民幣】

外媒報道，總部位於丹麥首都哥本哈根、為當地最大銀行的丹斯克銀行表示，全球經濟增長預測可能即將出現下調，恐對歐元和人民幣等出口國貨幣形成衝擊。

報告指出，經濟增長預測下調可能利淡歐元、人民幣、瑞典克朗、墨西哥披索、匈牙利幣或波蘭幣。

【8、滙豐：中國經濟放緩恐拖低區內增長動力】

中國公布的第3季經濟數據欠佳，GDP增長放緩至4.9%，令市場對其增長前景看法轉向悲觀，憂慮內地的生產活動下滑，加上供應鏈瓶頸等問題，恐為區內經濟帶來風險。

滙豐銀行亞洲經濟研究聯席主管Frederic Neumann表示，內地作為亞洲經濟增長的主要引擎，經濟朝着不利走勢發展，亞洲經濟恐失去部分增長動能。

滙豐指出，南韓、台灣、泰國和新西蘭等亞太經濟體與中國經濟的相關性，遠高於和歐美經濟體間的相關性。其中又以南韓經濟最敏感，根據滙豐計算，中國經濟每增長1個百分點，南韓經濟將成長約0.7個百分點。

【9、零售商「恐慌性訂貨」 物流專家：供應鏈危機恐更糟糕】

全球供應鏈中斷危機未解，廠商努力加快出貨同時，零售商也「恐慌地落貨」。供應鏈技術公司Quincus的行政總裁Jonathan Savoir表示，過度訂購只會導致更糟糕的情況。

今年許多地區供應鏈都受衝擊，受到貨櫃短缺、洪水事件以及新冠肺炎疫情導致港口關閉等因素影響，但全球需求飆升，導致供應失衡日益嚴重。

近期中國限電和歐洲的能源危機，是衝擊航運業的最新因素。Savoir表示，如今零售商過度囤貨，造成更大的產能緊縮，並導致所謂的「長鞭效應」，累及從零售商的需求層次變化逐漸擴大到末端，從而影響批發商、分銷商和製造商，而原料供應商所感受到影響最大。

事實上，加拿大皇家銀行財富管理也在日前的報告中提出類似問題，該行指出原料、零件和成品的訂單如今都過早下訂，導致排隊變得愈來愈長，因而形成了惡性循環。

【10、人口萎縮兼移民潮 香港強積金淨供款降至3年最低】

據一家獨立研究公司的數據，隨着居民提前退休或離開香港，香港強積金的資金流入規模可能降到了3年最低。

強積金體系第3季度資金淨流入放緩至105億港元，為積金評級2018年開始跟蹤該數據以來的最低水平。根據該公司基於公開數據的估計，自去年第2季以來，新增資金就一直在下降。

強制性公積金計劃管理局的一位發言人表示，供款總額和提取額每個季度都有波動，第3季的數據將適時發布。根據最新的季度報告，截至6月底，強積金總資產約為1,570億美元。

積金評級執行主席叢川普表示，政府「明確說明了提前提取的理由；其中包括退休和提早退休，抵銷遣散費和長期服務金，以及永久性地離開香港，鑑於香港過去15至18個月面臨的本土和全球挑戰，這些類別的數量可能異常之高。」

強積金資金流入規模的下降，適逢香港人口自2020年年中以來不斷減少。今年上半年，人口按年減少了1.2%。另外，許多香港居民離開了香港，英國政府預計會有大約30萬居民使用英國國民(海外)(BNO)護照離開香港。