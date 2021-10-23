致富智庫：寵物保險五花八門　飼主慎選免招損失

寵物一直扮演人類最好的「朋友」，「疫」下解悶，更多人願意飼養各類大小動物，人們亦願意花更多金錢在毛孩身上，帶動寵物經濟興起，但牠們生命較為短暫，同人一樣，隨着時間過去，身體機能亦容易出現問題。然而，香港的獸醫診金及手術費用高昂，或對主人帶來沉重的財政負擔，因此，市場相繼出現更多元化的寵物保險，經濟能力許可的主人可以考慮為寵物投保，以減輕因突發事故而衍生出一大堆開支，而更有趣的是香港已經有企業打破傳統，率先引入寵物保險作為員工福利以吸納人才。

【1、共同保險比率或隨年齡增加】

「共同保險」是寵物保險常見的特徵，一般而言，共同保險的比率(%)愈低，代表投保人與保險公司分攤的金額愈低，比率視乎寵物年齡遞增。

以藍十字的寵物保險為例，假設受保寵物為松鼠狗，投保人自費開支比率介乎20%至40%(寵物少於4歲或大於9歲)。

●超賠償上限 主人需補貼

雖然部分保險公司不論寵物年紀，共同保險劃一為0%，但其計劃的細項限額及索償次數一般劃分得較仔細，當超出項目的賠償上限時，主人要自行承擔超出金額。

由於寵物保險是長期保險，保費也是不少消費者注意的地方。只有富衛的保費於2個狗齡皆一樣為4,780元，其他保險公司的保費就按狗齡而有所調高。狗齡1歲的保費介乎約2,089(MSIG)至4,780元(富衛)；而狗齡8歲的保費則低至4,780元(富衛)，或高達約6,009元(藍十字)。

【2、投保前需沒有身體缺陷】

毛孩的健康是無價之寶，買寵物保險只是其中一個保障，主人亦可選擇儲定錢，以備不時之需。因為保單會標明多個不保事項，主人在購買前要多加留意各項條款。由於投保前已存在疾病將不會受保，所以需要確保毛孩沒有任何身體缺陷或者殘疾、過去3至6個月內未有因意外或患病而接受治療等，幾乎是所有產品都涉及的門檻。

●個別險企只承保植入晶片寵物

不少險企只承保在保單生效日及保障期內已植入微型晶片的狗貓，如有些產品在網絡投保時，就需要輸入晶片號碼；也有部分會限制受保寵物品種。大部分險企不接受例行身體檢查、絕育手術及接種疫苗索償申請，而是重點針對寵物生病時的醫療開支。除了寵物保險保額及保費外，亦要注意產品不同，賠償上限亦不同。

以藍十字、MSIG及OneDegree為例，賠償上限較高，惟值得注意是，MSIG及OneDegree將多個保障項目歸納於一個較大的賠償上限內，做法較具彈性，有利投保人索償。相反，部分險企如富衛採取細項限額方式，於多個項目各設上限，故投保前要清楚保障內容。

【3、透過網上投保及索償更方便】

目前，市場上比較出名的網上寵物保險有OneDegree、藍十字、MSIG及PetbleCare。

●只須輸入簡單資料

主人若然有意投保，只要到該公司網站輸入寵物年齡、體重、品種，以及晶片號碼等簡單資料，網站可以即時進行報價，並提供不同級別的計劃，隨後輸入相關的證件資料，再用信用卡付款。整個過程只需5至10分鐘，非常方便。

至於索償方式，與一般人的醫療保險相似，等候期完結之後，可以在相關產品的網站登錄帳戶，並提交索償申請表。一般的醫療、門診或意外申請，都要在收據發出後的30日之內提交。

然而，有個別保險公司可能會要求主人提交求診的病歷紀錄、化驗、檢測報告，以及診斷測試報告等文件，方便公司批核。

【4、宜認清保障範圍 勿只看保額】

市面上較高級別的保險年度保障額一般可以高達6萬至7萬元不等，但保額的適用項目有不同之處，舉例如PetbleCare的保額高達6.8萬元，但與其他保險公司一般較着重門診、驗血、先進檢查及處方藥物等項目不同，其保額6萬元，即有近90%比重用於住房及手術費用，反映該計劃着重意外及嚴重疾病的保障。

因此，消費者在投保前宜先認識每份保險的特性，切勿單純以保額揀選產品。

另一方面，部分保險公司亦有特別提及嚴重疾病的保障，例如藍十字及MSIG表明，保障癌症化療的保額分別為1.5萬和1.375萬元；至於OneDegree就僅提供一次過的癌症現金1萬元。

●患病風險不一 貨比三家

主人們在為寵物購買保險之前，也要貨比三家，了解邊種產品最適合自家寵物，才可以買到最大程度的「安心」產品。例如，若寵物的品種有較高的患癌風險，好似金毛尋回犬，則可以選擇上述計劃。

【5、養多隻寵物揀共享計劃】

部分主人擔心自己飼養多隻寵物的醫療負擔大，有保險公司推出門診醫療保險，主打一個保額可以同時保障最多3隻寵物，主人毋須為寵物個別投保。

藍十字執行董事尹志德表示，在香港超過24萬住戶有飼養貓狗，但調查發現多達95%主人並未有購買寵物保險，相信寵物保險市場增長空間龐大，而保費水平則可迎合飼主的實際需要。

●部分不接受特定狗種

藍十字的寵物門診醫保計劃，分別設有基本及共享計劃，保單每年最高賠償額分別為3,000元及4,500元，其中，共享計劃的保額可供最多3隻寵物。計劃向每隻受保寵物，提供每次診症賠償額上限為500元，並設有墊底費，但保單持有人須負擔20%費用；計劃同時包括30萬元的第3者責任保險。計劃接受13周至12歲貓狗投保，但就不接受南極雪橇犬、布爹利犬、比特鬥牛犬及藏獒等7種狗隻品種。

至於保費方面，以投保寵物的年齡劃分，以13周至4歲的貓狗為例，基本計劃每年保費由904元及1,130元起；以共享計劃最高的受保寵物保費計算，則由1,537元及1,921元起。

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