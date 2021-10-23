港股發功　10月強積金人均料賺5300元

美股近日破頂，加上港股氣氛略為轉好，帶動10月份打工仔的強積金「逆轉勝」。10月初至今進帳逾1%，結束連續4個月跌勢，估計每人平均賺5,305港元；而年初累計同樣升1%，人均賺5,810元。

據晨星(亞洲)截至10月18日的數據顯示，美國股票為月內升幅最多的組別，升幅達3.87%；環球股票則緊隨其後，升約3%；連同期內同樣錄3%升幅的香港股票，齊齊帶動強積金10月來整體回報升1.26%。

不過，首10個月累計，香港股票跌幅仍屬數一數二，跌逾6%；中國及大中華股票期內跌幅更達7%；美國股票及日本股票回報則相對標青，期內分別升19%及7%。值得留意的是，債息趨升直接拖累債券基金表現，亞洲債券及環球債券累計分別跌3%及4%。

上古亞洲財富策劃及管理總監梁彥穎稱，港股近日反彈，但基本憂慮並未解決，如內地對各個行業的監管仍沒完沒了、中美貿易談判仍未見曙光等，所以大家不宜對港股及大中華股市重錘出擊。

他建議，可考慮將強積金的股債比例各佔一半，並將一定比重放在美國股市，如美股可佔50%、歐股及亞洲股市則各佔30%及20%。債券方面，他指雖然債息上升，令長年期債券價值下跌，但一般債券基金經理會控制得宜，所以對強積金的債券組合影響不大。