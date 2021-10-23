李永春：北交所為滿足投資者財富管理需求

北京證券交易所副總經理李永春在「2021全球財富管理論壇」上稱，北交所的設立為投資者提供新的財富管理機遇。自新三板深改以來，合格投資者的規模明顯增長，首批參與新三板公募基金平均收益率超過30%，精選層首批公司存量股東累計獲利超200億元人民幣(下同)。

他表示，由北交所宣布設立以來，截至9月30日，精選層日均成交額增長2倍，股票價格平均增長46.11%。

李指出，將著力打造北交所良好的市場生態，更好滿足投資者財富管理需求。在企業端重質量，遵循交易所法定監管職責，大力提高上市公司質量，落實註冊制試點。嚴厲打擊各類違法違規行為，夯實關鍵主體責任，增強上市公司提高質量的內生動力，暢通市場出口關，堅決出清重大違法、喪失持續經營能力的極端情形公司。

另外，內媒報道，周六(23日)有關「北交所個人投資者資產不能低於1,000萬」登上部分平台熱搜，據業內人士分析，該表述片面地將網下詢價的資產標準擴大為北交所個人投資者標準，容易引發市場誤解。

實際上，北交所已於9月17日發布《北京證券交易所投資者適當性管理辦法(試行)》。根據規定，個人投資者參與北交所市場新股申購及二級市場交易，只須符合2個條件：1、申請權限開通前20個交易日證券帳戶及資金帳戶內的資產日均不低於50萬元(不包括該投資者通過融資融券融入的資金和證券)；2、參與證券交易24個月以上。