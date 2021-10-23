耀才許繹彬︰政策風暴緩和　港股今季料喘定

許繹彬於「第四季環球投資先機論壇」講座上表示，在大市去向未明下，新股市場亦難以獨善其身。自第三季起至本月20日，新股市場共錄得31宗新股上市，其平均累積表現錄得6.3%的跌幅，當中有18隻(約58%)已跌穿招股價。另外，31隻新股中，12隻(約39%)屬醫療及生物科技板塊，惟在大市表現及市場信心大受打擊下，此板塊的半新股認購反應大不如前，而上市後表現亦未如理想，其平均首日表現僅微升1.88%，平均累積表現則下跌14.15%，與一眾於去年第四季和本年首季上市的醫療及生物科技股相比，表現可謂大相逕庭。

許氏認為，若港股已在24,000水平見底，隨着國內政策風暴緩和及年尾粉飾工作開始進行，港股第四季走勢應該可以喘定，由於科技及物管股已沉睡多時，有望在此季狀態回勇，成功扭轉跌勢，若港股日均成交金額升至約2,000億左右，新股市場才「有運行」。另外，他指出，中國中免及商湯科技料成第四季的新股亮點，投資者可多加留意。

耀才證券銷售部高級經理陳偉明表示，隨着美國通脹持續高企，聯儲局下月議息時宣布收水機會大增，支持美股上升的重要因素亦即將消失，美股有機會因此而出現顯著調整，未來資金或由美股流入大落後的中港股市。一旦收水開始，加息步伐漸近，債息向上，不利科技及新經濟板塊。