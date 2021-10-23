將軍澳海茵莊開價　美聯及經絡推低息高成數按揭計劃

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，該行有不少客戶垂青該盤及入票，當中投資客比例相對較高，佔約一半，由於入場費吸引，以及不少年輕客或分支家庭鍾情將軍澳區物業，故客人中約有8成屬年輕的80或90後準買家。

經絡按揭轉介營運總監張顥曦表示，是次海茵莊園首張價單折實售價介乎388.8萬元至887.1萬港元，如購入樓價等於或低於600萬元的單位，買家可選擇即供付款方式，並以「舊按保」承做最高九成按揭。若樓價高於600萬元至1,000萬元的單位，亦可選擇以建築期付款方式，待項目落成後以「新按保」承造最高九成按揭。

假設購入388.8萬元的單位，並以即供付款方式即時入市，選用該行提供的低息高成數按揭計劃，成數最高可達九成，現金回贈高達1.4%。若以供款30年，實際按息1.36厘(10月22日之一個月拆息為0.06厘+1.3厘)計算，上限為最優惠利率(P)減2.75厘，首期只需要38.88萬元，而每月供款只需11,843。