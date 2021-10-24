曜熊理財：通脹對債券基金構成威脅

美股標普指數逼近歷史高位，納指小幅下跌，但通脹威脅正在升溫，美國勞工部公布最新通脹報告，9月消費者價格指數按月升0.4%，年率為5.4%，創近31年來的最大按年漲幅。

9月生產者價格指數按月升0.5%，年率為8.6%，為2010年11月以來，即11年來新高；數萬億美元的財政和貨幣刺激是推動通脹持續升溫的動力。通脹可能比預計為高，未來幾個月價格壓力將繼續上升。

市場關注通脹是否會回落至美聯儲的2%目標。美聯儲利率委員會的大多數委員預計通脹將在明年開始朝向2%的水準下降。事實上，通脹持續時間遠超美聯儲預期，已成為市場共識，通脹是對股票及債券基金的最大風險。

預期短期利率將會走高，首次加息時間表由2023年提前至2022年。基於上述判斷，投資者已加大對通脹的押注。商品基金投資上升；現金持倉比例淨增，為去年7月以來的最高水準。

投資者仍傾向於風險資產，全球股票基金持倉仍高；對債券市場的配比則降至紀錄低位，全球債券配置下降。對長線保守型投資者來說，在目前通脹環境下，一方面減低了債券的配置，另一方面又不想配置太多較高風險的股票基金，持現金又未能抵禦通脹，現時配置投資組合極具挑戰性。

曜熊理財策略董事馬煒喬