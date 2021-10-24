陳樂怡：內地物流業價格戰有望緩和　呢隻快遞股夠值博...

港股在突破26,000點後，北水流入再次放緩。企業配股集資活動增加，抽走市場流動性。就基本因素方面，大市核心憂慮尚未解除，如中國經濟下行壓力大、中國監管主調仍然偏緊、外圍債息抽升等。龍頭科技股由低位抽升至關鍵阻力水平，部分投資者已有先行獲利的誘因，因此預計大市進一步上升動力有限，短期難以衝破9月高位26,560點，支持位見於50天線(約25,400點)。

國務院副總理劉鶴指出，內地房地產合理資金需求正得到滿足，健康發展的整體態勢不會改變。人行預計在房價穩定後抵押貸款將恢復正常，並認為部分金融機構對於內房去槓桿反應過度。無疑內房監管消息近期出現正面訊號，推動內房短線反彈。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)