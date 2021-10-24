陳樂怡：內地物流業價格戰有望緩和 呢隻快遞股夠值博...
2021年10月24日 07:15
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港股在突破26,000點後，北水流入再次放緩。企業配股集資活動增加，抽走市場流動性。就基本因素方面，大市核心憂慮尚未解除，如中國經濟下行壓力大、中國監管主調仍然偏緊、外圍債息抽升等。龍頭科技股由低位抽升至關鍵阻力水平，部分投資者已有先行獲利的誘因，因此預計大市進一步上升動力有限，短期難以衝破9月高位26,560點，支持位見於50天線(約25,400點)。
國務院副總理劉鶴指出，內地房地產合理資金需求正得到滿足，健康發展的整體態勢不會改變。人行預計在房價穩定後抵押貸款將恢復正常，並認為部分金融機構對於內房去槓桿反應過度。無疑內房監管消息近期出現正面訊號，推動內房短線反彈。
再加上，中國第3季經濟顯著放緩，調控政策的確存在微調空間。然而，在恒大(03333)爆發債務危機後，進一步打擊投資者對整個板塊的信心，即使是資產負債水平健康的房企亦要陪跌。雖然官方安撫市場恒大只是個案風險，但其他房企陸續出現債務違約，資金鏈影響仍未能掉以輕心，對板塊維持中性。
年度大型網購節日「雙11」揭幕，相關概念股短線料會吸引投資者注意，例如電商平台阿里巴巴(09988)、京東集團(09618)、物流股及紙業股。不過，阿里及京東近期已率先起動；相反，物流及紙業股相對值博。中國政府加強監管物流業「無底價」，價格戰有望緩和，近期快遞行業價格亦有所回升，關注京東物流(02618)。
信達國際研究部助理經理陳樂怡
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