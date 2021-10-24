陳政深：電動車概念股揀呢隻...
2021年10月24日 08:30
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港股上周反覆企穩在26,100點之上，是輪挾倉似乎仍有餘未盡。事實上，重磅股當中，相對其他科網股而言，騰訊(00700)暫時仍未見現，而港股成交亦未見增至1,800億港元或以上，反映市場仍對大市走勢將信將疑。從技術上量度，恒指25,500點為黃金比率38.2%位置、接近9月高位的水平、熊證重貨區，同時亦都貼近100天線，或可暫視之為反彈的短線目標。
TESLA業績理想，當中其中國業務表現亮麗，反映其在供應鏈遇阻，以及限電的大環境之下，仍能應付自如，儘管市場仍憂慮行業未來的供應鏈問題，但中國電動車市場的發展前景仍然令人樂觀。港股當中，押注電動車，固然有上周破頂的龍頭比亞迪(01211)，公司亦是行業內唯一自家掌控電能、電控、電機，即三電技術的企業，唯其入場費相對較高，無疑令散戶卻步。
投資者亦可同時注視賽晶科技(00580)，公司主要業務為分銷進口電力電子零部件，以及製造包括IGBT在內的電子零件。IGBT即絕綻柵雙極電晶體，是半導體元件的一種，主要用於電動車、鐵路機車及動車組的交流電電動機輸出控制。電控是電動車必要部分，而賽晶科技在2019年開始已啟動研發生產項目，去年首發自行研發之相關產品。公司的i20芯片在6月份主入試產階段，預計第4季進入量產。參考方正証券報告，公司正研發i21芯片，目標達到第7代IGBT的技術，預計3至4年後推出新產品。
走勢上，股份5月啟動大型升浪，上周破頂，並以接近全日高位收市，成交亦見配合，投資者可考慮待其稍作回吐方行收集，以5元為參考買入位；以目前新能源車版塊的強勢而言，短線上望空間暫設20%，並以4.6元為止蝕參考。
艾德證券期貨聯席董事陳政深
（筆者為證監會註冊持牌人士 持有比亞迪股份）