陳政深：電動車概念股揀呢隻...

走勢上，股份5月啟動大型升浪，上周破頂，並以接近全日高位收市，成交亦見配合，投資者可考慮待其稍作回吐方行收集，以5元為參考買入位；以目前新能源車版塊的強勢而言，短線上望空間暫設20%，並以4.6元為止蝕參考。

艾德證券期貨聯席董事陳政深

（筆者為證監會註冊持牌人士 持有比亞迪股份）