郭家耀：安踏由高位調整逾3成　不妨逐步收集

季內FILA品牌產品的零售金額按年錄得中單位數升幅，較第2季時的30%至35%增幅顯著放慢，跟2019年同期比較則上揚25%至30%。至於所有其他品牌，其第3季零售額按年增長35%至40%，與2019年同期相比亦升1.05倍至1.1倍。安踏品牌表現大致符合預期，FILA品牌表現則較預期為低，零售銷售低迷，主要受新冠肺炎疫情、洪水災情、供應鏈中斷和溫暖天氣影響。

今年十一假期的銷售較去年疲弱，但管理層隨後看到銷售反彈。對於即將到來的雙十一購物節，管理層認為由於基數較大，傳統在線平台的增長正放緩，不過公司有能力捕捉潛在需求。

在產品方面，公司將繼續專注於高端產品，並將擴大品類以覆蓋不同的運動領域和所有年齡段的消費者。品牌方面，公司將利用其全球資源，包括跨國設計中心和與領先時尚品牌合作，推出對消費者有吸引力的產品。渠道方面，公司將抓住優質渠道，包括線下購物中心的黃金地段和新的電子商務平台。提供廣闊的產品組合，帶動平均單價有上漲空間。市場憂慮棉價上漲和停電對公司的影響，管理層認為兩者影響有限，強調可通過穩健的執行力和與供應商的良好關係，來緩解原材料成本壓力。安踏的自營工廠並沒有因停電而停產，目前運行正常。

儘管FILA在第4季度表現有改善迹象，管理層仍將FILA全年零售額增長指引從30%以上，下調至20%至25%，安踏品牌的全年指引則維持在20%以上的同比增長。FILA和安踏的第3季零售折扣較2020年同期低4至5個百分點，庫存水平亦保持在健康水平。

管理層通過在產品、品牌和渠道方面的戰略，有信心FILA及安踏品牌交出高於行業水平的長期增長。由於安踏股價已由高位調整超過30%，有關疲弱銷售數據已有所反映，加上今年北方天氣較早轉冷，有利推動換季需求，帶動銷售表現回暖，不妨趁調整逐步收集。

安里資產管理董事總經理CFA郭家耀

(筆者為證監會持牌人仕，本人沒持有上述股份)