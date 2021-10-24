【星期一‧炒啲乜】重磅藍籌季績出爐 港股26000關勢危？
2021年10月24日 10:00
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聯儲局主席鮑威爾上周五(22日)指，若明年中看到通脹預期上升的嚴重風險，美國或不得不加息。面對邁向「收水」言論，美股三大指數個別發展，道指升73點，報35,677點創收市新高，標指及納指則報跌。
另一邊廂，市場憧憬內地對科技企業的監管或即將告一段落，港股反覆重上26,100點水平，恒指全周累漲795點，連升4周，科技指數更累飆6.89%。
展望本周，除不少經濟數據出籠外，焦點將落在多間企業公布季績，包括滙豐控股(00005)、港交所(00388)、中石油(00857)，以及建行(00939)及農行(01288)等內銀股，業績好壞反映疫下企業過去的經營實況，或對後市有所啟示。投資者不妨參考以下的專家財經分析及建議，做好投資準備。
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