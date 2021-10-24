【星期一‧炒啲乜】重磅藍籌季績出爐　港股26000關勢危？

聯儲局主席鮑威爾上周五(22日)指，若明年中看到通脹預期上升的嚴重風險，美國或不得不加息。面對邁向「收水」言論，美股三大指數個別發展，道指升73點，報35,677點創收市新高，標指及納指則報跌。

另一邊廂，市場憧憬內地對科技企業的監管或即將告一段落，港股反覆重上26,100點水平，恒指全周累漲795點，連升4周，科技指數更累飆6.89%。

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