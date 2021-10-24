積金局：強積金基金收費仍有下調的空間

積金局主席周日(24日)發表網誌，指剛過去的星期五立法會通過《2021年強制性公積金計劃(修訂)條例草案》，為積金易平台的運作提供法律基礎，進一步利便項目的推展和實施，標誌着這個關乎全港打工仔和僱主的龐大項目，跨越一個重要里程碑。

公眾一直關注強積金基金收費，強積金基金的平均基金開支比率已由2007年的2.1%下降三成，至目前的1.43%。儘管如此，積金局認為強積金基金收費仍有進一步下調的空間。

《條例草案》訂立「直接轉移」的規定，要求受託人就強積金計劃行政工作收取的費用，不得超過他們向積金易平台公司繳付的平台費。因使用積金易平台而減省的開支，受託人必須將收費相應下調，令計劃成員直接受惠。積金易平台推出首兩年，計劃成員須支付的計劃行政費預計可平均降低30%；預計項目在十年內可累計節省高達300億元至400億元的行政成本。

另外，《條例草案》亦作出其他修訂，包括「預設投資策略」基金的實付開支每年上限，由淨資產值的0.2%下調至0.1%。

積金局的目標是最快在2022年底，完成構建積金易平台，13個強積金受託人及旗下27個計劃最快會由2023年初起，按序過渡至平台，預計平台最快於2025年初全面運作。局方表示有信心積金易平台將會是一個可應對未來發展需要及為各強積金持份者帶來多贏局面的電子平台。