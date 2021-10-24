大企業紛紛加價保盈利　警告物價只會持續上漲

全球通脹已成形，抑或只是暫時性，各界都有自己睇法。然而，世界各地的企業高層的意見似乎頗為一致，認為物價只會持續向上，而他們正千方百計將上升的成本轉嫁予消費者。

全球經濟進入疫後重啟，才發現無論勞工、燃料、貨船、半導體與建築材料皆出現短缺，價格持續飆升，各行各業都努力控制成本。然而，部分擁有定價權的國際級的大品牌，已經難耐利潤被蠶食，正將增加的成本轉嫁給消費者，並警告負責控制通脹的政策制訂者，情況將會變得更糟糕。

外媒報道，消費品巨企聯合利華(Unilever)在第三季將產品售價上調4.1%，並表示第四季將再次以同樣幅度加價，明年可能進一步上漲。集團財務總監Graeme Pitkethly預期，明年通脹壓力較今年更高，看法明顯較歐、美等主要央行悲觀。

另外，全球最大食品商雀巢(Nestle)上半年已針對全球產品售價平均上調1.3%，其中包括雪糕等奶製品售價平均上漲3.5%，樽裝水也上漲1.6%。如果原料成本持續上升，不排除明年繼續加價。

人力資源機構Randstad表示，導致物價上漲是結構性的問題，其中缺工問題還會持續數年，並且會一直存在。因為高齡的勞動力將退出就業市場，而在少子化的趨勢下，進入勞動市場的人只會愈來愈少。