零售市道轉旺帶動　9月商舖註冊金額按年升近一倍

本港疫情近月保持「清零」，加上政府發放消費券帶動下，本港零售消費市道已見復甦，帶動舖位投資氣氛持續升溫。業界預期，在「來港易」計劃推出，以及政府發放第二期電子消費券帶動下，將帶旺本港零售市道，舖位市場繼續回暖。

美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，9月份商舖註冊宗數錄146宗(主要反映8月份市況)，按年增加19.7%，按月亦錄得上升12.3%，註冊金額約26.15億港元，按月升26.3%，較去年同期上升95.6%，當中包括恒地沽出旗下鴨脷洲大街68號倚南基座的11個商舖，成交價約2.25億元。

若按銀碼劃分，500萬元或以下及500萬以上至1,000萬元的商舖，於9月份分別錄42宗及25宗買賣，分別按月減少12.5%及上升4.2%。價值介乎1,000萬以上至2,000萬元商舖錄得35宗成交，按月上升約84.2%。價值介乎5,000萬以上至1億元及逾億元的註冊登記，分別錄得7宗及1宗，按月分別增加40%及下跌50%。

若按地區劃分，9月港島區錄得37宗註冊，按月上升約37%；九龍區錄得68宗註冊，按月上升25.9%。期內四個核心區(中環、銅鑼灣、旺角及尖沙咀)共錄得19宗註冊登記，按月升5.6%。不過新界區僅錄41宗註冊，按月減少16.3%。

美聯旺舖董事梁國文表示，有別於歐美等國「與病毒共存」的抗疫模式，香港仍採用「清零」政策，短期內難以預見香港有全面通關時間表，料直至全面通關明朗化前，本港經濟仍依靠本地消費支撐。政府近日開始發放第二期電子消費券，相信有助進一步支持本港經濟，舖位市場前景料將向好，尤其食肆會繼續成為商舖租務的主力。而政府推出「來港易」計劃，令市場期待已久的中港通關得到局部實現，相信對商舖買賣市場氣氛帶來正面影響。