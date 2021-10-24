內地將開徵房產稅　部分地區先作試點

內地開徵房產稅有實質性進展！全國人大常委會周六(23日)決定，授權國務院在部分地區展開房地產稅徵收試點，期限5年，自國務院印發試點辦法日起算及實施。

內地官媒報道，第13屆全國人民代表大會常務委員會通過上述決定，同時提到待條件成熟時，將及時制定相關法律。財政部及稅務總局將依照全國人大常委會的授權，起草「房地產稅試點辦法(草案)」，按程序做好試點各項準備工作。

全國人大指出，授權房產稅試點是「為積極穩妥推進房地產稅立法與改革，引導住房合理消費和土地資源節約集約利用，促進房地產市場平穩健康發展」。而試點地區的房產稅徵稅對象為「居住用」和「非居住用」等各類房地產，不包括依法擁有的農村宅基地及其上住宅。而房地產稅的納稅人為「土地使用權人」及「房屋所有權人」。

至於非居住用房地產，繼續按照現行的「房產稅暫行條例」、「城鎮土地使用稅暫行條例」去執行。國務院要按照「積極穩妥」的原則，統籌考慮「深化試點」與「統一立法」、促進房地產市場平穩健康發展等情況確定試點地區，報全國人大常委會備案。