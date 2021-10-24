中國限電傷全球　鎂產量大減　歐洲企業叫救命

中國電荒不單只令內地居民及企業叫苦連天，遠至歐洲的工業界亦為之震動。事緣內地落實限電措施後，令到包括鎂在內的金屬產量大幅下降，導致歐洲庫存告急。歐洲工業組織呼籲，歐盟執委會必須與中國啟動談判，重啟鎂的出口付運，以緩解嚴重短缺狀況，避免工廠關閉，否則將危及數百萬個就業職位。

外媒報道，鎂除了是製造鋁和鋼鐵的關鍵原材料，也被廣泛用於航空航太行業。歐洲包括金屬生產商、汽車供應商及包裝行業在內的十幾個行業組織在聯合聲明中表示，歐盟消耗的鎂，約95%是向中國購買的，但自9月份以來，付運已經枯竭。

聯合聲明指出，如果歐盟不採取緊急行動，問題最終得不到解決，將威脅到整個歐洲的數千家企業、整個供應鏈，以及依賴它們的數百萬個就業崗位。聲明又指，歐洲的鎂庫存預計將在11月底前用盡，剩餘庫存可以賣到每噸1萬至1.4萬美元。

據悉，內地的鎂價格在過去一年飆升一倍，至每噸4,700美元，為2008年以來的最高水平。歐洲金屬產業協會Eurometaux表示，更長期而言，歐洲應考慮是否能夠重啟本地的鎂生產。本世紀初，由於中國的鎂價較低，導致歐洲的鎂生產商紛紛倒閉。