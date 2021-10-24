Vans彈起難救全家！供應鏈風暴下企業競爭可比魷魚遊戲

南韓原創劇集「魷魚遊戲」風靡全球，除了帶挈一眾演員紅遍全球，亦帶動劇中出現過的道具成為「潮物」，當中包括參賽者穿着的Vans白布鞋，銷售顯著增加。然而，受到全球供應鏈混亂打擊，Vans的母公司威富集團(VF)上季整體銷售仍不似預期。反映企業在供應鏈風暴下的競爭環境，可能較「魷魚遊戲」的劇情更殘酷。

儘管「魷魚遊戲」刺激Vans布鞋的銷售，以營業額增長來看，表現卻遠遠落後威富旗下其他品牌，包括戶外運動用品商North Face、Timberland及服飾商Dickies。威富CFO帕吉特表示，產品延後到貨，加上疫情導致零售門市客流量減少，都對業務構成壓力。威富維持今年度的營業額展望不變，工廠停工主要集中在越南南部，佔產品生產比重為10%。

威富上周五(22日)公布，上季銷售按年增長23%，至32億美元；純利較去年同期的2.56億美元，大增超過8成，至4.64億美元，但仍少過分析員預期，拖累威富股價當日跌4.5%，收報70.74美元。