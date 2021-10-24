9月份港島甲級商廈空置率升至7.6%

中港通關未有定案，寫字樓市場僅依靠本地需求，空置情況改善空間有限。中原(工商舖)資料顯示，9月份中環甲級商廈空置率約達7.64%，較8月份上升約0.35個百分點，升幅為港島五個主要地區中最高。

上月包括金鐘、中環及上環區的甲廈空置率都持續向上，其中中環去年同9月份的空置率約6.99%，最新數字按年仍高出約0.65個百分點。

至於金鐘區9月份空置率約9.02%，按月上升約0.23個百分點，較去年同則高約0.01個百分點。而上環區最新空置數字為9.61%，較8月份漲約0.2個百分點，按年高約2.22個百分點。

不過，據該行報告顯示，9月份銅鑼灣及灣仔區甲級商廈空置有改善。其中銅鑼灣甲廈空置率約10.59%，按月少減少約0.55個百分點，較去年同期則仍高約4.33個百分點。上月灣仔區空置率約13.12%，按月跌約0.02個百分點，按年高約4.22個百分點，反映該兩區空置仍然偏高。

中原(工商舖)寫字樓部區域營業董事蔡德寶稱，9月份港島區整體甲廈空置率錄得約10%，對比8月份上升約0.21個百分點，較去年同期更大幅遞增約1.83個百分點，最新空置率數字接近歷來次高。

據該行自2006年的有關記錄，對上一次新高水平為今年7月份約10.02%，反映今年港島區空置情況仍見嚴重。

蔡分析，中資及外資企業是香港寫字樓市場重要支持，現時環球經濟前景未明朗，企業審慎考慮租金成本無可厚非。同時中、外資機構受制於通關問題而未能順利來港，多種因素下令寫字樓租賃需求未有明顯改善，連帶拖累空置率表現，因而令今年有兩個月整體甲廈按月空置率都創新高。

他又指，通關與否為寫字樓市場轉勢的關鍵，而有關措施暫未有確切日期，使不少企業持續觀望態度，預料短期內港島核心區商廈空置情況會繼續徘徊，難有顯著改善，同時租金亦預計會持續受壓。