越南製造不再？生產商外遷　稱「雞蛋不可放同一個籃」

新冠肺炎疫情進一步考驗越南製造業，綜合外媒報道，由於當地疫情反覆、當局封城措施等，嚴重衝擊當地的製造業，令企業不得不重新審視位於當地的產業鏈規模，並向其他國家遷移。

全球運動用品巨頭Nike有接近一半的波鞋生產線位於越南，於今年9月曾表示，由於當地工廠關閉，該企已損失「十周產能」。據券商BTIG估計，「十周產能」即大約1億對波鞋，預期該企在未來8個月將陷入供應危機。Nike指，將提高位於其他國家的廠房產量，以應對危機。

越南美國商會於8月底調查近100間當地廠商，發現當時有近1/5的企業已將生產線遷往外地。該商會製造及供應鏈任務小組負責人Jonathan Moreno指出，供應鏈不能局限在一個國家，相信事件令廠商明白「不能將雞蛋放在同一個籃子裏」。

過去，美國家具製造商Hooker Furniture的生產線主要在越南，其行政總裁Jeremy Hoff表示，現時已將部分產能遷往中國，稱「只要產能穩定，就是他們要去的地方」。

美國涼鞋品牌Crocs行政總裁Andrew Rees亦表示，現時已將部分生產線轉移至其他地方，並擴大其位於印尼及印度的生產規模。