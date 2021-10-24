稀土戰重燃！內地重組生產商　加強對美日施壓

外媒報道，中國將重組3大國有稀土生產商，冀打造一個佔內地市場達七成的「稀土巨頭」，能在開發稀土資源及處理技術上整合並加速；同時亦能加強當局對稀土產業的控制。然而，此舉或影響對美國和日本的出口，激發中、美、日3國之間的矛盾。

中國國有的中國五礦(CMC)及中國鋁業(CAC)和以稀土礦聞名的江西省贛州市政府宣布，將對他們的稀土事業進行戰略重組。其中，五礦回應內媒查詢指，相關方案尚未最終確定，亦需獲相關主管部門批准。

國務院上周表示，當局將重組稀土事業，以建立世界級公司。新公司將佔中、重稀土生產配額約70%，佔整體稀土生產(包括輕稀土)配額的近40%。

鏑和鋱等中、重稀土，被視為生產高性能磁石的重要材料，在摩打和電動汽車上被廣泛應用，亦可用於眾多軍事技術上。中國佔全球稀土的生產量近六成，以金額計，主要出口國為日本及美國，分別佔49%及15%。

報道指，由於美國打算與澳洲合作建立新的稀土供應鏈，中國當局希望重整國內產業，以加大對稀土產業的控制。分析師警告，中國重組稀土生產商將可能影響對外的稀土出口。