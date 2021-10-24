中國銳意改革　經濟放緩速度或快過市場預期

綜合媒體報道，受多項因素影響，美銀和花旗等機構警告，今年中國經濟增速將低於8.2%的最初共識，下滑可能持續到明年，並迫使增長率降至5%之下。美銀認為，中國可能對經濟實施20年一次的結構調整，對上兩次分別是1970年代末改革開放和1990年代改革國有企業和金融行業，故料中國經濟今年會增長7.7%，2022年增長4%。

市場認為，隨着中國朝着堅持改革，未來幾個月政策有任何放鬆的話，目標都是「預防災難」，而不是支持經濟增長，預計中國或能明年經濟增長目標設在5.5%左右。

美銀則做了一個「看跌情景」預測，其中涉及房地產市場無序調整，即樓價下跌10%、銷售下滑，並阻礙銀行向該行業提供貸款。在這種情況下，今年的經濟增長可能會低至7.5%，2022年低至2.2%。

另一個風險是，花旗經濟學家指出，正在打擊工業產值的電力短缺問題，將提高通過增加基建投資來支撐經濟增長的難度。這種政策只有在明年電力緊張局勢緩解後才能奏效。美國智庫鮑森基金會的中國經濟研究人員宋厚澤表示，房地產和能源問題將繼續影響第4季度的增長；看起來全年增長率最終可能會低於8%。