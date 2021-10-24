潛在通脹有幾嚴重？富豪生活成本也變貴了...

別輕視今次通脹威脅！外國傳媒報道，2021年美國《福布斯》雜誌的奢侈生活價格指數(CLEWI)增幅，創2008年以來新高。

該雜誌自1982年起便關注富豪生活成本，追蹤一籃子富豪才消費得起的超級奢侈品，包括飼養純種小馬、量身打造訂製鞋、聘請物業管理人，編纂成奢侈生活價格指數。今年CLEWI上揚10.1%，是2008年以來最大增幅，同時間美國消費者物價指數(CPI)增幅5.3%，CLEWI的升幅幾乎是CPI的兩倍。

這意味了美國富豪的食、衣、住、行各方面開支被迫提高。其中，娛樂花費增6.1%，時尚消費增10.8%，飲食支出升12.2%，住家花費升15.7%。教育、法律諮詢、看心理醫師、美容SPA等各式服務費用增11.5%，旅行開支加4.1%。

更實在的看，一艘Viking Yacht 75的動力遊艇索價685.5萬美元，漲幅11.2%。在紐約做臉部拉皮手術3.25萬美元，漲幅51.2%。瑞士頂級鐘錶Audemars Piguet的皇家橡樹系列(Royal Oak)售價2.39萬美元，勁加34.3%。紐約高檔肉舖Lobel賣的7磅里脊肉630美元，漲幅8.4%。