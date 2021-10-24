深圳新盤價格續漲　開發商：入市前要考慮風險

內地傳媒報道，隨着深圳樓市在強力調控之下已大幅降溫，開發商的態度似乎也有所改變。據了解，近期深圳幾個新盤項目都新增了一項市場風險提示。

報道指出，最近「日光」的豪宅項目深業中城，在《深業中城1號樓住宅購房風險提示》中提到，「商品房買賣作為一種市場行為，其不可避免會因市場波動或政策變動而產生市場風險。」「買賣雙方作為依法享有完全民事權利能力和民事行為能力的市場主體，在簽署《深圳市房地產買賣合同(一手房現售)》及其補充協議、附件之前，買賣雙方應當全面知悉並考慮商品房買賣可能產生的市場風險。房地產買賣合同簽署之後，由此產生的市場風險應由買賣雙方各自承擔。」

位於羅湖區的新盤翠園華府的表述更加直白：「本項目自預售開盤至解除轉讓限制的期限歷經多年，房地產市場可能發生顯著變化。」

事實上，近日國家統計局公布的數據顯示，在信貸政策持續收緊、樓市調控逐步升級加碼的大背景下，9月全國房地產市場總體繼續下行，呈量價齊跌態勢。具體來看，9月一、二線城市新盤價格按月均轉為持平，三線城市由8月持平轉為下降0.2%。4個一線城市之中，上海和深圳均上漲0.2%，漲幅較8月分別回落0.2和0.8個百分點，北京按月持平、廣州下降0.1%。二手住宅銷售價格回落趨勢較新房更明顯，深圳則是已經連續5個月按月下降，9月下降0.5%，降幅比8月擴大0.1個百分點。

報道指出，目前內地樓市調控「冰火兩重天」。據不完全統計，目前已經有包括哈爾濱、鄂州、東陽、張家口、菏澤、岳陽等近15座城市出台不同程度的樓市「限跌令」。與這類城市形成鮮明對比的是，今年以來包括上海、深圳、成都、西安、東莞等熱點城市不斷收緊樓市調控政策。值得一提的是，由深圳首推的二手樓參考價更是在多個熱點城市得以應用，效果明顯。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，要明確認識到當前樓價的矛盾，警惕樓價從「過熱」轉為「過冷」的風險。他稱，各地要密切關注降溫周期中各類市場交易，注意風險的把控，防範各類價格過快下跌或市場恐慌情緒。「儘管近期有一些信貸等政策放鬆的表現，但是要真正影響市場基本面是有時間滯後的。從降溫周期的歷史規律看，往往會持續8個月的時間。」他認為，當前可以認為房地產市場已明顯進入降溫周期。