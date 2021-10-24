未補價居屋都減！將軍澳廣明苑低層累減55萬易手

居屋未補價第二市場都減價成交，將軍澳居屋廣明苑低層單位，累減55萬元，終以515萬元售出，減幅逾9%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鰂魚涌華蘭花園玉蘭閣中高層A室，實用面積約383方呎，兩房間隔，望市景，近日以786萬元獲承接，實用呎價約20,522元，屋苑現時有20個單位放售，叫價由720萬元起。

●西灣河嘉亨灣1座高層E室，實用面積約493方呎，兩房間隔，連露台，原業主開價約1,280萬元，議價後以1,250萬元成交，實用呎價約25,355元，新買家為外區客，斥資入市自用，原業主於2017年4月以約970萬元購入，轉售帳面獲利約280萬元，物業升值約28.9%。

●北角富澤軒低層B室，實用面積335方呎，兩房間隔，望街景，獲區外首置客以600萬元承接，實用呎價約17,910元，原業主於2014年12月以445萬元購入上述單位投資，持貨近7年帳面獲利155萬元，單位期內升值約35%。

●北角海天峰2座高層A室，實用面積約998方呎，三房連工人房間隔，享煙花海景，獲區外換樓客以3,430萬元承接，實用呎價約34,369元，原業主於2002年11月以1,063萬元購入上述單位投資，持貨近19年帳面獲利2,367萬元，期內升值逾2.2倍。

●東半山東山臺18號頂層連天台單位，實用面積約1,437方呎，套三房連儲物室間隔，連約565呎天台，以3,200萬元連車位易手，實用呎價約22,269元，屋苑現時有約3個單位放售，入場費由2,600萬元起。

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九龍區

●長沙灣曉悅高層E室，一房間隔，實用面積約273方呎，單位以約14,000元放租1星期，即獲區內客接洽，雙方議價後減價約200元，以約13,800元承租，實用呎租約50.5元，新租客為單身一族，心儀物業價錢吸引，故睇樓1次即承租。

●長沙灣西九四小龍本月暫錄32宗租務成交，比上月同期29宗略為加快，其中宇晴軒本月錄11宗租務成交，平均實用呎租約44元，其中1座高層A室，實用面積約554方呎，三房間隔，剛以22,000元租出，實用呎租約40元。

●長沙灣昇悅居5座中高層G室，望內園景，兩房間隔，實用面積約503方呎，以約20,500元放租僅1日，即吸引區內客洽詢，議價後減價至以約20,000元租出，實用呎租約39.8元，新租客為區內夫婦，睇樓數次即決定承租。

●大角咀港灣豪庭10座中層H室，實用面積約365方呎，兩房間隔，放盤多時，期間多次調整叫價，直至本月中調整至730萬元即獲查詢，最終以725萬元成交，實用呎價約19,863元。

●大角咀港灣豪庭10月暫錄約6宗買賣，按月升約50%，包括1座低層H室，兩房間隔，實用面積約321方呎，以720萬元放盤個半月後獲外區客接洽，議價後減價20萬元，以約700萬元成交，實用呎價約21,807元，新買家為首置客，睇樓3次後決定入市自住。

●旺角居屋富榮花園2座高層K室，實用面積約431方呎，兩房間隔，未補價第二市場成交價560萬元，實用呎價約12,993元，原業主早於1998年3月以188萬元購入，持貨逾23年至今轉售帳面獲利372萬元，單位期內升值近2倍。

●茶果嶺麗港城30座高層單位，實用面積約687方呎，套三房間隔，吸引家庭客承租，單位原先放盤叫租21,000元，放租約兩個月，雖然近日反價500元，仍吸引家庭客承租，每月租金21,500元，實用呎租約31.3元。

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新界區

●將軍澳居屋廣明苑D座低層16室，實用面積約646方呎，望內園景，去年十月放盤，未補價第二市場開價570萬元，累減55萬元或逾9%，最終獲區外綠表買家以515萬元承接，實用呎價約7,972元。

●將軍澳都會駅6座中層A室，實用面積約594方呎，三房間隔，外望園景，9月中旬放盤，原先叫價1,030萬元，新近以966.5萬元易手，累減約63.5萬元或約6.2%，折合面積呎價約16,271元。

●西貢海天灣雙號別墅，實用面積約1,863方呎，套四房間隔，享海景，成交價4,650萬元，實用呎價約24,960元，原業主於2010年10月購入上址，當時作價3,728萬元，持貨11年至今沽售，帳面獲利約922萬元，單位期內升值約25%。

●馬鞍山聽濤雅苑8座高層C室，實用面積約755方呎，三房間隔，放盤1個月，原叫租24,000元，減2,000元，成功以月租22,000元租出，實用呎租約29.1元。

●馬鞍山天宇海2A座中層D室，實用面積約665方呎，三房間隔，單位放盤1個月，獲買家零議價下以1,000萬元承接，實用呎價約15,038元，原業主於2017年5月購入上址，當時作價825萬元，持貨4年多帳面獲利175萬元，單位期內升值約21%。

●沙田第一城51座中層A室，實用面積約284方呎，兩房間隔，望園景，原先開價600萬元，放盤3個月，以585萬元沽出，實用呎價約20,599元，原業主於2017年9月購入，當時作價430萬元，持貨約4年帳面獲利155萬元，期內升值約36%。

●沙田第一城46座高層H室，實用面積約304方呎，兩房間隔，放盤兩個月，當時叫價598萬元，減價28萬元，以570萬元沽出，實用呎價約18,750元，另26座高層E室，實用面積約447方呎，三房間隔，放盤兩個月，當時叫價830萬元，減幅7.8%，以765萬元沽出，實用呎價約17,114元。

●屯門新屯門中1座高層B室，實用面積約462方呎，兩房間隔，區外換樓客曾覓得心儀單位，但遇上業主反價無法完成交易，因而退而求其次，獲減價32萬元，加上已沽出原本居住的單位，決定以578萬元一筆過付款購入上址自住，實用呎價約12,511元。

●屯門居屋置樂花園7座高層F室，實用面積約584方呎，三房間隔，獲區內客垂青，加上原業主願意調整價格，減價19萬元，遂便決定於已補價自由市場以506萬元購入上址作自住之用，實用呎價約8,664元，稍低於市價。

●屯門叠茵庭4座低層A室，實用面積約376方呎，新買家為外區客，考慮到屯門的基建逐一拍板，而原業主更因為有意換樓，累減24萬元，上述新買家遂便決定即睇即買，以556萬元購入作自住或投資之用，實用呎價約14,787元。

●荃灣萬景峯2座中層D室，實用面積約522方呎，兩房間隔，享內園景致以及荃灣市景，月租叫價22,500元，經議價後以21,500元租出，實用呎租約41元，新租客為一對年輕夫婦。

●荃德花園D座中層B室，實用面積約340方呎，原則屬兩房間隔，現改為一房，外望樓景，日前以10,000元租出，實用呎租約29元，屋苑目前有約36個租盤，月租叫價由11,000元起。

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