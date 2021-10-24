海外物業都徵稅！長情業主移民　「英」否賣樓？

對不少港人而言，物業往往是個人及家庭財富的一大部分，當制訂移民計劃時，如何處理自置物業便成為其中一個重要考慮因素。由於不少港人熱門移民國家如英國、澳洲，會就稅務居民的入息和資產增值部分徵收不低的稅項，移民前賣樓可能是明智之舉。然而，若擔心移民後無法適應外國生活，最終有回流香港可能，又或繼續看好香港樓市，不賣樓又是否可行？

不少西方國家有慷慨的社會保障福利，居民退休後可獲退休金、養老金等，普遍不用擔心基本生活。當然，在享受福利前，當地人在工作階段先要承擔不輕的稅項。

同樣，當港人移民海外後，亦要準備好盡當地的公民責任，按時繳交稅款。在外國賺取收入後，繳稅予當地政府天經地義，哪怕稅率可能超過40%，亦即居民每賺100元，真正落袋不到60元，但政府把稅項收入用作推動公共建設，照顧社會上有需要人士，最終居民也是受惠者。

就新移民而言，也可受惠政府往後給予的福利和建成的基礎建設，但在獲得「好處」之前，新移民先要把過往多年辛苦累積到的資產分一截給外國政府，就未必人人都心甘命抵，因而較常出現沽售大部分資產後才移民的情況。

以其中一個港人移民熱門國家英國為例，稅制遠較香港複雜，當任何人於課稅年度內，在英國逗留183日或以上，便會被視為英國稅務居民而被英國政府全球徵稅，這樣不論你的收入和資產增值部分是源自英國或海外，都會被徵稅。

英國的入息稅稅率最高為45%，並有國民保險稅和工作退休金計劃，最終令打工仔每月可支配的收入未必很多，但長遠而言，優厚的醫療和社會保障措施可減輕市民生活負擔。

除此之外，英國有資產增值稅，賣出物業最高可達資產增值部分的28%，而且稅項是以物業的賣出價和買入價差額來計算，而不是較公平的由移民一刻計算。個別長情業主可能在20、30年前買入物業並持有至今，期間樓價已累積幾倍升幅，若然成為英國稅務居民後賣樓，要繳交的資產增值稅項將不菲。

即使業主選擇繼續持有物業不賣，並希望將來物業傳承至下一代，子女亦很可能要繳交遺產稅後才能繼承財產，稅率可高達40%。因此，移民前先了解當地稅務規例，並做好稅務規劃和妥善處理好資產，可減少將來的麻煩，並有機會節省金錢。

●財策師籲審視遙距管理單位難度

香港財務策劃師學會主席李澄幸表示，移民人士和家庭在作出是否賣樓的決定之前，不妨先考慮移民後的生活安排，比如是否預期收入會下降或者需要預備多一點現金。如果是的話，當然需要考慮沽出部分資產，如股票或物業，套現一些資金用作應付日常開支所需。

另外，移民人士也要特別留意稅務的問題，從香港移居到海外，大部分國家或地區的稅制都比香港複雜，稅率亦相對較高。以英國為例，有高達28%的資產增值稅。如果資產已經大幅升值，移民之前沽出或有助減省稅項。

他補充，如移民人士決定保留香港的物業，亦要審視遙距管理資產的難度，比如遙距收租，甚至乎未來要遙距賣樓，可能需要提早委託值得信賴的人士及準備授權書，甚至要親身回港處理。另外，如果所持的香港物業樓齡較大，亦建議要綜合考慮維修費等潛在開支。

若然衡量各項因素後，移民人士決定把留在香港的物業出租賺取收入，為減低管理難度，部分人或選擇把物業交託給親朋好友代為管理，但較理想的做法是離港前設立授權書，授權專業人士管理物業。

一般的授權書在律師見證下便可完成，條款清晰明確，但更重要是小心選擇管理物業者，例如有能力為物業維持較高出租率、確保租客準時交租、能盡快匯報重大事情等，畢竟當業主移民後，物業管理者是業主與租客之間的溝通橋樑，稱職的管理者可為移民業主省卻不少煩惱。

業主移民後寧願繼續保留物業不賣，看好物業未來價格升幅大於持有和將來沽售成本是主因。其中，部分舊樓業主更會博物業往後有可能被財團收購，賺取更大的潛在回報。

不過，物業的維修成本會隨着樓齡上升而增加，業主亦有責任按時完成強制驗窗驗樓等，在授權合適人士管理物業外，自己亦應預留一筆資金以備不時之需。

●遠走他鄉成少數族群 應調節心態

港人移民他鄉後，在外國將成為少數族裔，面對文化衝擊之外，亦要調節好心態，迎接外國新生活。

首先，移民人士要欣賞自己和民族的根源及獨特性，可以繼承種族的智慧和力量，同時把這信念感染下一代，讓子女知道自己並不孤單，父母會和子女們一起面對。

對於下一代，在外國接受教育可開拓很多可能性，應開放自己，盡情享受當下的學習生活，不論是閱讀、音樂、運動等不同興趣，多參與、結交志同道合的朋友，從社交中慢慢建立自信。

對於成年人，重返校園、回味年輕的時光令人嚮往，又或是繼續在職場打拚，亦是建立新社交圈子、融入社群的好機會。西方發達國家也難免會出現種族歧視的情況，但學懂尊重自己，尊重別人，了解各人的價值，最終亦會得到應得的回報。

其實，移民成本除了物質外，亦包括精神。如果新移民不習慣公司同事和鄰居全是外國人，又或因語言能力較差而難以結識朋友，甚至遭受歧視，有機會面對很大精神壓力，此時新移民應盡快找出可紓緩壓力的方法。萬一壓力情況愈趨嚴重，更可能要尋求專業人士協助。