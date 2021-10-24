全新盤帶旺一手市場　周末兩日錄280宗成交

接連有全新盤推出，帶動市場氣氛。周六、周日一手市場錄約280宗成交。發展商乘勝追擊，打算短期內加推單位。

●將軍澳海茵莊園料將推新價單

她指，入票人士用家同投資者比例各佔一半，當中亦不乏年輕人。對於上周六另一個樓盤售樓處，有代理因為揀樓問題打架，她表示絕對不擔心事件於海茵莊園首輪銷售重演，因為過往亦有賣樓經驗，相信銷售過程可有序進行。

●星凱‧堤岸周末累售約250伙

中洲置業沙田星凱‧堤岸周六(23日)起展開次輪銷售，周末兩日累售約250伙，佔周末整體成交量逾九成。對於日前有地產經紀於項目售樓處發生爭執，發展商發表聲明，表示對地產代理衝突事件極度關注，並對涉及事件之地產代理行及地產代理從業員予以嚴厲譴責，對於任何破壞秩序及暴力行為是絕不容許。同時，發展商亦已立即要求相關之代理行及地產代理監管局嚴肅撤查、跟進及交代事件，並對涉事之地產代理作懲罰及處分。

●旺角傲寓開放式單位704萬沽

●會德豐KOKO HILLS 兩房賣1,112萬

會德豐旗下兩個項目今日(24日)錄得3宗成交。其中，鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS沽出1伙。單位為第5座8樓B單位，實用面積519方呎，採兩房間隔，以1,112.9萬元成交，呎價21,443元。

同系與5大發展商合作的西南九龍維港滙III亦沽出2伙。其中，第1B座16樓D單位，實用面積331方呎，一房間隔，以900萬元成交，呎價為27,190元。另一個單位為第1B座18樓D單位，實用面積331方呎，一房間隔，成交價為875.69萬元，呎價為26,456元。

●會德豐啟德住宅項目即將命名

由會德豐發展、位於啟德城中心的住宅項目即將登場。發展商將於明日(25日)舉行項目命名儀式。