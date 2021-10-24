Twitter創始人預言超級通脹捲全球　耶倫及鮑威爾急轉軚

憂慮通脹比各國央行所想嚴重的人愈來愈多。正當市場注視美國周五公布聯儲局真正重視的通脹指標──個人消費開支物價指數（PCE）9月份漲到甚麼地步，而加拿大帝國商業銀行不排除PCE還有上升空間之際，評級機構社交平台Twitter創始人杜斯發帖預言「超級通脹」（Hyperinflation）很快將席捲美國以至全世界，並改變一切。

提到「超級通脹」，通常令人首先想起第一次世界大戰後的德國濫發鈔票應付開支，導致通脹完全失控，德國馬克變廢紙、兌每美元「飆」至42,000億的極端案例，據說這段歷史一直是德國央行的夢魘。杜斯這位科網企業巨頭沒有闡述他的理據，也被一些跟帖者質疑他曲線給虛擬貨幣「造勢」。

美國財長耶倫最新表示，物價將在2022年保持高位，下半年會改善。她死撐美國並沒有失去對通脹的控制，惟承認受新冠疫情影響，美國勞動力供應「吃緊」。她早前預期，通脹是短暫，並且在今年底紓緩。

除了耶倫外，聯儲局主席鮑威爾上周五在美股道指和標指「破頂」之際改口風，不再堅持通脹只屬短暫問題的觀點，更警告供應鏈受限及通脹壓力可能延續至明年，該局正處於就業未達標但物價超標的兩難局面，不諱言是時候減少放水，若通脹持續上升「肯定會出手」。

他又預計，若供應鏈樽頸緩解且服務業進一步復甦，美國很可能明年就實現完全就業的目標。評級機構標準普爾預料美國PCE就算回落，之後兩年都會高過2%。

事實上，家樂牌和Dove等的母企聯合利華上季已祭出近10年最勁的加價幅度4.1%，把原材料成本和疫情擾亂出貨的損失轉嫁消費者。另一日用品巨頭寶潔（P&G）之前加價未追上商品價格攀升，預告美容和口腔護理等要加價。

潤滑劑巨頭WD-40預計今年毛利率跌0.6個百分點至54%，已創5年新低，其中0.4個百分點負面影響來自倉儲和運輸成本，抵銷加價所帶來的0.2個百分點正面影響，又料本季營商成本佔收入比率按年上漲6個百分點，壓力主要來自運輸和人力成本。

兩大歐洲食品巨頭達能和雀巢均預警明年生產成本更貴，達能估明年漲幅會比今年的8%更衰，跟亞洲航線費上漲，以及一些塑膠和紙板短缺有關。

逛超市恐更吃力之際，「新債王」岡拉克直言本輪通脹恐怕會持續一段長時間，一些大宗商品價格攀升可能是暫時，但住屋成本和工資上漲卻不是，以此觀之買債毫無吸引力。著名對沖基金經理泰珀仍不建議現在沽空股市，股票長遠還是好的投資，但由於通脹和息口前景不明朗，「這刻股債我都不愛」，投資是要，但不宜「瞓身」。

不過，瑞銀認為，現時消費需求的確強勁，全球增長也在加速，供應鏈挑戰對企業收益的影響應該可控，尤其是標指成分股中大多數板塊，如金融、互聯網、軟件和醫療保健，整體收入增長有助於抵銷不斷上升的成本壓力。瑞銀財富管理料明年標指整體盈利再漲10%，將標指明年底目標設於5,000點。

加拿大皇家銀行資本市場美股策略主管卡爾瓦斯納稱，美股上月經歷一輪極度悲觀的市場氣氛後，現時投資者情緒或已開始復甦，季績期的亮麗開局足以平息市場擔憂。