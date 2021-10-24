9成大屋苑估價向上　將軍澳新都城升近半成

樓價於上季曾一度突破歷史新高，銀行估價隨大市向上。東網追蹤20個大型二手屋苑單位，發現過去一季有多達九成的估價都報升，其中3個升幅更高逾4%。當中以將軍澳新都城單位估價按季錄4.9%增長最好，至於鴨脷洲海怡半島及鰂魚涌太古城兩個港島藍籌盤，亦同錄約4.1%升幅。

根據滙豐銀行網上資料，該批屋苑當中有18個估價上揚，上述新都城2期2座低層單位，實用面積約538方呎，網上估價由7月初約885萬元，上升約43萬元至最新約928萬元，為該單位估價新高紀錄。

不過，該屋苑第三季交投明顯減慢，按季大跌超過一半至僅約68宗。中原伍錦基表示，由於上季施政報告仍未出爐，當時不少買家等待消息公布再作部署，再加上同區有新盤展開新一輪銷售，吸去不少購買力，令二手買賣呈拉鋸局面。

而港島區兩個主要大型屋苑，估價按季走勢亦見理想，其中海怡半島2座高層單位，實用面積約526方呎，最新網上估價報約959萬元，較三個月前約921萬元，高出約38萬元。

至於太古城順安閣低層單位，實用面積約580方呎，期內估價亦由約1,072萬元，按季上升約44萬元，最新錄約1,116萬元。中原李百達稱，上季受到股市波動等因素影響，市場普遍採觀望態度，9月份該屋苑錄13宗成交，按月下挫約35%。而本月暫錄9宗成交個案，個別業主也擴大放盤單位議價空間。

另外，有3個屋苑估價按月升幅達3%或以上，包括馬鞍山新港城、東涌映灣園及紅磡黃埔花園。其中上季兩房做價連番破頂的新港城，該屋苑J座高層單位，實用面積約338方呎，最新網上估價約733萬元，較7月初約708萬元上升約3.5%。

不過，上季仍有兩個屋苑估價逆市下挫，其中表現最遜色為荔枝角美孚新邨3期百老匯街68號高層單位，實用面積約863方呎，最新估價約1,273萬元，較3個月前約1,338萬元顯著下跌約65萬元，跌幅高達4.9%。

事實上，該屋苑近期連錄蝕讓買賣，如3期吉利徑8號一個中層單位，近期以約730萬元售出，原業主持貨不足1年單計帳面已虧蝕約3萬元，連同辣稅料損手逾110萬元。