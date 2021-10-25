李小加：利用數碼化助中小企　一起走向共同富裕

內地媒體報道，滴灌通集團創始人及主席、香港交易所前行政總裁李小加上周六(23日)發表了題為「支持小微經濟賦能勞動創業者」的演講。他表示，希望利用中國高度數碼化，把中國資本市場最基礎的標的資產打造成各種各樣的積木，深深植入中國的深土，使得勞動創業者最大規模受益於今天互聯網的發展和數碼化的發展。

李小加表示，金融支持小微企業的工作已經將近做了10年，銀行、保險各種各樣資本市場的參與者都做了大量的嘗試，到目前為止看，還不是非常成功，主要有3方面的原因，風險太高；違約太廣泛；誠信度等方面的問題。

他提到，「主要問題是信貸產品有內嵌的矛盾，而矛盾最核心的問題是信貸產品，對小微企業來說本身是一個錯誤的產品，對於出資者來說也是一個風險和回報不對稱的產品。在各種各樣的情況下，還本付息不能變的情況下，小微企業的融資從信貸產品的角度來講，很容易讓信貸產品變成銀行的不良貸款。」

對於小企業是否值得投資，他認為，小微企業的確存在風險和很多不誠信，但找到正確的產品，正確的方式，完全有可能。另外，單個投資小微企業風險很高，但可以整體投、批量投，採用大規模分散風險式的投法，這樣就形成了流動性和組合建設的可能性。

他說：「希望利用中國高度數碼化，把中國資本市場最基礎的標的資產打造成各種各樣的積木，深深植入中國的深土，使得勞動創業者最大規模受益於今天互聯網的發展和數碼化的發展。」他稱，社會希望達到共同富裕的目標，就是希望在10年內能讓100萬個小微企業主做到100萬元人民幣的年利潤，同時幫助他們1,000萬的員工，達到每年的收入至少要在10萬元人民幣，同時能惠及一億相關社區人口，一起走向共同富裕。