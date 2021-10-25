東方日報B1：房產稅改革殺到　內地勢掀賣樓潮

中央10日前在文章《紮實推動共同富裕》提到「要積極穩妥推進房地產稅立法和改革，做好試點工作」，其後即使有傳政府內部阻力頗大，但全國人大常委會上周六(23日)還是授權國務院在部分地區試行房地產稅改革。專家估計，房產稅試點可能明年1月就會開始，即使長遠而言對樓價的影響未必太大，惟一些吸引力較低的物業會被拋售。據報已有富豪一次過拋售93間公寓。

「房地產稅」是所有關於地產的稅制，「房產稅」只是其中之一，按物業價值抽稅，跟香港的差餉和地租同屬持有物業的成本，但由於可能左右業主持貨意欲，繼而影響資產價格和宏觀經濟，故這稅項尤其矚目。

香港中文大學商學院房地產助理教授楊揚指，現時房產稅已與「共同富裕」結合，所謂試點是行政手段，毋須經過立法程序；中國很可能在2025年完結的「十四五」(第14個5年)規劃內完成立法，也許房產稅最快明年1月就能試行，好讓當局有多些時間從試點的經驗進行評估和調整。

她相信，經濟較發達的地區如深圳、浙江和海南會成為首批試點，因為這些地區過去樓價升幅較大、人口明顯增長、成交當中不少是投資需求，而深圳和浙江又分別是「先行示範區」和「共同富裕示範區」。

交銀國際分析師謝騏聰估計，房產稅應該以存量房(已售物業)為基礎，而非沿用上海現時僅向新購入住宅徵稅，否則稅基不夠闊，達不到財富再分配和減少地方財政依賴賣地的目標，預料試點地區明年過後會開始增加。

雖有不少意見認為，上海和重慶的房產稅迄今試點了10年卻「成效不彰」，惟謝騏聰相信，兩市現行稅率推廣到其他地區的存量房已能帶來足夠額外財政收入。

楊揚則指，現時中國家庭平均擁有1.5間住宅，大約40%擁有兩間或以上，原因是過去投資選擇不多，民眾「愛磚頭」，因此內地家庭的資產和負債很大部分是不動產，他們難以承擔樓價大跌，所以政府的調控也只是想穩住樓價。況且內地家庭平均居住面積約為100方米(約1,076方呎)，上海一間叫價約1,000萬元人民幣，1%房產稅即一年交10萬元人民幣，不易負擔，不利推動消費和生育，因此落地應有些寬免，也不會全國一刀切。

而謝騏聰相信，除非稅率過高，否則房產稅對樓價影響不會太大，不及住屋需求強弱和金融調控鬆緊；惟新盤確實難望再升，充其量平穩，二手樓短期內會有些拋售。對內房股而言，房產稅的影響乃中長期的事，現階段更取決於房企債務危機之進展，而政府稱恒大危機是單一事件，可理解成「當局會令恒大係單一事件」，預示貸款審批等調控會有放鬆。

楊揚稱，房產稅會對高槓桿的投資者有較大衝擊，地段等較遜色的物業或有沽壓，但一線及省會城市的樓盤不見得供過於求，深圳和上海等發達地區如持續吸引民眾移居，就可望消化沽盤，人口有流入的大城市，樓價仍有前景。方正證券則以相反方向論證，指日本1990年代尾取消地價稅後樓價照跌，因受到人口老化嚴重、經濟停滯、消費疲軟、適齡買樓人口減少之夾擊。

事實上，內媒報道，已有一批投資者逐步拋售多餘房源，北京近一季的二手樓掛牌量增加一萬多間，廣州亦在最近個多月多了8,000多間；「近期有部分持有多間物業的業主，原本把房子放在我們(代理行)這邊租，現在卻因為急着賣樓，寧願賠違約金也要提前解約」。網上更流傳上海一名神秘房東近日一口氣拋售93間老公寓，要求買家「一炮過」付款。

亦有上海樓投資者分析，一些手握多個住宅物業的人正在「執倉」，「把資金投入別的城市……或把10間房子賣掉，換成兩間上海最核心的資產……豪宅市場仍穩定」。網傳上述被急沽的近百物業一天內火速售罄，期間更要警察維持秩序，估計套現4.5億元人民幣。