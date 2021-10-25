道指期貨偏軟　油價升1%

●踏入亞洲時段，美匯指數報93.64；港匯見7.7722；離岸人民幣(CNH)報6.3805；美元兌日圓處113.60；歐元企1.1640，英鎊報1.3759。金價報1,793.07美元。布油報84.82美元，紐油處84.22美元。比特幣報6.09萬美元。道指期貨跌60點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水70點。

●道指收報35,677點，升73點或0.21%，創收市新高；標指收報4,544點，跌4點或0.11%；納指收報15,090點，跌125點或0.82%。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報26,004點，跌122點或0.47%。

●即月恒生指數夜期收報26,008點，跌102點，低水119點，成交14,682張。

●聯儲局主席鮑威爾警告稱，美國經濟復甦非常不均衡，供應限制問題可能持續到明年，而若明年中旬看到通脹預期上升的嚴重風險，聯儲局可能將不得不加息。

●美國聯儲局最新一項研究顯示，新冠肺炎疫情危機導致超過300萬美國人提前退休，這相當於疫情期間流失的就業人口的一半以上。

●世界銀行上周五(22日)發布報告指出，近期全球油價驚人升勢恐對全球經濟增長構成威脅，而油價很可能要到2023年才會回調。

●外媒報道，美國總統拜登上周五(22日)首次承認其沒有足夠的民主黨選票來對企業以及富人大幅增稅，以推進其一籃子支出計劃。

●評級機構惠譽表示，疫情過後助推大宗商品價格上漲的主要經濟因素正在消退。

●紐約12月期油收報每桶83.76美元，升1.26美元或1.53%，全周累升2.6%，連升8周，創歷史上最長連升周數。布蘭特12月期油收報每桶85.53美元，升92美仙或1.09%，全周計則大致持平。

●紐約12月期金收報每安士1,796.3美元，升0.8%，全周計累升約1.6%，連升兩周。

●英國富時100指數收報7,204點，升14點或0.2%；法國CAC指數收報6,733點，升47點或0.71%；德國DAX指數收報15,542點，升70點或0.46%。