THE HENLEY推動可持續性發展　會所設城市農莊香薰園

位於啟德臨海新盤THE HENLEY自推出以來，一直深受市場高度關注，位置優越是先天吸引的賣點，大部分單位可享開揚維港景致，且前臨總面積約28公頃的啟德體育園，是啟德區內樓盤難得同時望到雙景，而且毗鄰港鐵啟德站，以及附近多項即將落成的大型商場，無論交通和生活配套都相當方便。

為迎合現今都市人鍾意可持續發展新趨勢，THE HENLEY特別引入城市農莊HENLEY FARM，7大主題園區包括香草園、果園、室內菜園、茶園、蝴蝶園、香薰園及寵物園，而會所更設有全環控智能水耕種植操作系統，住客可以體會種植樂趣，隨時享受到綠色生活。

除了樓盤周邊的大量公共及綠化設施，發展商銳意打造總面積逾3.2萬方呎的住客會所「CLUB HENLEY」，為每位尊貴的住戶提供既高品質又多元化的休閒設施。

今次發展商以世界級地標項目作定位，而「CLUB HENLEY」則由國際知名室內設計師BTR WORKSHOP LIMITED董事陳樂文親自主理，秉承項目的幾何建築設計結構，以流麗線條凸顯高雅簡約格調。

整個住客會所以LIFESTYLE HOUSE主題貫穿，分6大主題區域，包括HENLEY GUESTHOUSE、HENLEY GYM WORLD、HENLEY WATER WORLD、HENLEY PARTY HOUSE、HENLEY FUNCTION HOUSE及HENLEY PARK，全天候滿足各住客的生活消閒需要。

會所的焦點之一是HENLEY WATER WORLD，長約35米的室外游泳池由幾何形狀及弧形線條組成，與園林設計相呼應。而HENLEY GYM WORLD設有多元運動設施，如「健身天地」、「全能訓練區」、「重力訓練室」及「瑜伽專區」等，更設有「私人訓練室」，讓住客私隱度提升。

THE HENLEY III的4號價單已於上周五(22日)公布，折實售價587.48萬元起，預計於本周末開售。