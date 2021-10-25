伍禮賢：綠色金融啟動新商機

近年綠色金融概念在環球發展迅速，各類別產品亦呈現出多樣化。其實綠色金融的概念早在上世紀90年代已經出現，而近年加速發展，主因人類對生活環境、氣候變化以及社會責任等愈見重視有關。綠色金融又稱之為「可持續金融」，是指將可持續發展的因素融入金融服務之中的一種創新，即同時具經濟效益及環保效益的創新產品。

根據氣候債券倡議組織(Climate Bonds Initiative)統計，綠色債券的債券累積發行量在去年突破一萬億美元，由2007至2020年，13年來年均複合增長率達95%。同時，該組織預計到2030年前，全球將需要90萬億美元綠色投資，用作對抗氣候變化所帶來的威脅。由此可見，綠色金融產品在未來10年內的需求實是非常明顯。

既然綠色金融未來有如此大潛力，那麼現時及未來有哪些金融產品值得投資者關注？

首先，現時在香港的綠色金融產品主要以綠色債券為主，綠色債券的發行主要集中在政府層面及企業層面。在政府層面，香港前後兩批政府債券募集資金，主要用於廢物管理及資源回收、綠色建築、水及廢水處理，以及能源效益和節約能源。至於企業層面，興業銀行今年6月發行「碳中和」綠色債券，募集資金專項用於具有碳減排效益的綠色項目，助力實現「碳峰值」 、「碳中和」目標。

另外，值得一提的是，市場中存在另一種與綠色債券名字相近的產品，名為藍色債券，是指募集資金主要用於支持海洋保護和海洋資源可持續發展的債券。以範疇而言，藍色債券屬於綠色債券的一種。

第二種較常見的綠色金融產品為綠色貸款，是指資金必須用於綠色項目的貸款。去年8月華僑銀行就批出一筆提供給地產發展商的綠色貸款，其貸款用於發展綠色建築項目。由於綠色貸款具公益性質，因此在貸款利率上具一定優惠。

除了以上較為常見的綠色債券、綠色貸款外，綠色股票、綠色基金、綠色保險及碳交易金融等亦屬於綠色金融產品。當中綠色股票、環境保護投資者應該亦有了解；綠色保險則是指保險公司對環境污染事故的受害者進行賠償的責任保險，故又稱「生態保險」。

至於碳交易金融，則並非指煤炭的實體買賣交易，它是指具備碳排放配額的企業，運用自身技術，在沒有用盡配額額度的情況下，將剩餘額度轉讓給其他沒有達配額限度的企業，從而獲利的交易。在這種交易模式下，技術先進的企業將獲得經濟效益，而技術落後，未達環保要求的企業則需支持額外的成本，從而以經濟利益推動可持續發展的理念。

光大新鴻基證券策略師 伍禮賢(作者為註冊持牌人士)