沈振盈：債息高企　美股岌岌可危

美國10年期國債孳息率不經不覺地又重上高位，去到1.7厘，隨時會突破1.8厘或兩厘水平，美股危矣！上次美國債息升到1.8厘水平之時，美股便急跌。今次看趨勢，債息應該會上破1.7厘，目標看兩厘以上。若此情況出現，加上美股又重上高位，估計再下跌的空間會更大。

美股其實位高勢危，加上市場依然存在着種種不利的因素，所以出現回吐也是正常。若然美債息再升上兩厘以上，估計美股的跌勢將會頗急。

港股的走勢其實是漸入佳境，大漲小回格局仍然持續，理論上應可挑戰26,500至26,700點水平。奈何現在債息有上升的趨勢，美股情況岌岌可危，策略上還是要保守一點。若然早前低位有持貨的投資者，宜把握機會於26,300至26,700點水平分段獲利。

本周為期指結算，10月份倉底應以好倉主導為主，估計大市有望挑戰26,500點或以上水平結算。但結算過後，投資者就需要小心為上，看清形勢才作判斷。本周每日的股市走勢預測：

周一(丙午日)：天干地支皆屬火，全火之局，市況現強勢。

周二(丁未日)：天干屬火地支屬土，火生土之局，仍然強勢。

周三(戊申日)：天干屬土地支屬金，土生金之局，低開高收，形勢不差。

周四(己酉日)：天干屬土地支屬金，土生金之局，有望做好。

周五(庚戌日)：天干屬火地支屬金，火剋金之局，先升後回。

訊匯證券行政總裁沈振盈

(作者為註冊持牌人士)