【產經直播】恒指劍指二萬七？
2021年10月25日 10:00
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港股過去四周累升近2,000點，意味大市已築底？憧憬中美領導人下月舉行視像會議，短期恒指仲可上多浸？抑或聚焦科指更值搏？
滙控(00005)將於周一(25日)公布季績，為藍籌業績高峰期掀開序幕！股民想博業績要點部署？追入強勢股份實無錯？
市場焦點還有中芯(00981)，外電傳集團已獲美國豁免購技術！股價有望回升至更高位？
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