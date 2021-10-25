【產經直播】恒指劍指二萬七？

港股過去四周累升近2,000點，意味大市已築底？憧憬中美領導人下月舉行視像會議，短期恒指仲可上多浸？抑或聚焦科指更值搏？

請即收看花旗輪證特約《輪證博弈》，逢星期一上午10:15於東網Money18 fb直播，花旗上市衍生產品部副總裁麥穎儀、以及訊匯證券行政總裁沈振盈，醒你最新窩輪部署攻略！

更多花旗輪證產品即上：

歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！

1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：

2.《東網Money 18》facebook專頁：