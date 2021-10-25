中鋼協：首3季鋼材價格大升　鋼企利潤增1.2倍

內媒報道，中國鋼鐵工業協會召開記者會時表示，由於國際市場需求旺盛和大宗商品價格上漲，鋼材進出口價格大幅上升。今年首9個月，鋼材出口均價每噸1,113.6美元，按年上漲35.6%；進口均價每噸1,263.6美元，按年上漲55.4%。

據中鋼協統計，首9個月，會員鋼鐵企業營業收入52,998億元人民幣(下同)，按年增長42.52%。營業成本46,942億元，按年增長39.65%，成本增幅低於收入增幅2.87個百分點；實現利潤總額3,193億元，按年增長1.23倍；平均銷售利潤為6.03%，按年上升2.18個百分點。9月末，會員鋼鐵企業的資產負債率為61.37%，按年下降1.58個百分點。

中鋼協副會長屈秀麗稱，資源、能源價格大幅上漲，企業降本增效難度增大。下半年以來，再各種措施的作用下，鐵礦石價格出現大幅回落，目前在每噸120美元左右波動，但仍處高位。同時，煤炭和焦炭供需關係偏緊，價格出現大幅快速上漲。特別是9月份以來，由於電力供應緊張，鋼鐵企業減產、停產增多，企業成本費用都將大幅增加，成本上升壓力短期難以改變，鋼鐵企業盈利水平面臨下降趨勢。