【高盛推介】港交所周三業績 資金趁回調部署好倉
2021年10月25日 10:31
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高盛(亞洲)有限責任公司：香港交易所上周五(22日)跌約0.3%，守在480港元水平收市，周一(25日)早間繼續下跌，早上低開約0.6%後曾跌幅擴大。現報477.2元，跌約0.6%。
港交所將於本周三(27日)公布截至今年9月底止第三季業績，市場料投資收益淨額將按年顯著下滑，今年第三季純利料介乎28億至33.6億元，按年下跌16.3%至上升0.4%。今年第三季收入及其他收益料介乎50.87億至54.7億元，按年下跌4.2%至上升3%。市場並將關注管理層業務拓展計劃及進展。各券商普遍給予看好評級，目標價最高687元。
觀察個股輪證資金流向，可見認購證於上周四(21日)及上周五共錄得約710萬元資金流入。
牛熊證方面，亦見牛證於上周五獲資金繼續流入，有約90萬元，並較集中在460元收回區域的產品。上周五部署熊證的資金主要沽出，並見有部分轉倉至500元以下收回價的貼熊。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價480至560元間、2個月期以上的100兌1產品中，槓桿最高的港交購(22436)。貼價選擇可留意年期約8個月，屬低面值的、換股比率500兌1的港交購(23020)。中期選擇可留意低街貨港交購(28437)。牛證方面可留意屬遠牛的港交牛(53287)，與現價有約50元收回距離。
港交購22436，行使價525元，2021年12月31日到期，實際槓桿13.6倍，行使價476至560元間、2個月期以上、100兌1產品中，槓桿最高。
港交購23020，行使價488元，2022年6月21日到期，實際槓桿6.1倍，貼價，低面值、500兌1。
港交購28437，行使價539.38元，2022年1月25日到期，實際槓桿11.6倍，中期、低街貨。
港交牛53287，收回價420元，行使價418元，換股比率500，槓桿比率7.7倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
港交沽18493，行使價453.6元，2021年12月21日到期，實際槓桿12.1倍，貼價、高槓桿。
港交熊58708，收回價520元，行使價522元，換股比率500，槓桿比率10.2倍，近40元收回距離遠熊。
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