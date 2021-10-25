【瑞通推介】恒指兩萬六見支持　投資者即市開牛

瑞通認股證牛熊證銷售部：道指上周五(22日)收報35,677點，升73點或0.2%，創收市新高；納指則收跌0.8%。恒指上周五收報26,126點，升109點或0.4%。周一(25日)早間曾跌逾100點，失26,000點關見支持，其後跌幅收窄。恒指好倉(牛證及認購權證)上周五淨流入逾1,300萬港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日亦錄淨流入逾1,300萬元，反映投資者對後市好淡分歧。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價25,100至25,199點，而熊證街貨重貨區為收回價26,500至26,599點。

滙豐控股周一中午將公布第三季業績，綜合14間券商預測，滙控期內列帳基準稅前盈利37.76億美元(約294.52億港元)，按年增長22.8%，按季則跌逾25%。市場關注滙控會否進行回購。業績前，滙控引伸波幅稍升，如3個月貼價認購期權引伸波幅升至21%之上，惟仍處於相對較低的水平。另外，周一早段有資金追入其淡倉。

騰訊控股連續3個交易日企穩在500元關以上收市，上周五收升0.8%，於509.5元，暫受阻於100天線(約513.3元)阻力。據報騰訊、華為等20多家企業簽署《深圳市App個人信息保護自律承諾書》，承諾不超範圍採集信息、不監聽個人隱私等。另有報道指騰訊已將微信內容向谷歌等國外搜索引擎開放。騰訊周一早間略回，暫續守500元水平支持。超過1,900萬元在上周五淨流出其輪證好倉，是當日最多資金淨流出的個股好淡倉項目，淡倉同日則有逾470萬元淨流入。

小米集團上周五維持在22至23元之間上落，全日收升0.7%，報22.6元。據報小米斥15.5億元人民幣購入上海徐匯地塊，小米相關負責人指該幅地塊未來將建小米上海總部。小米周一早間偏軟，向上續受制於23元水平。上周五分別有逾30萬元和逾80萬元淨流出其好倉和淡倉。

中國建材上周五維持在10元以上爭持，全日收升1.4%於10.4元，連升兩日。中國建材將於今周五(29日)公布季績，股價周一早間曾挫逾3%，險守10元關，其後跌幅收窄至逾1%。上周五有逾120萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有小量資金淨流出。

Tesla績優帶起新能源汽車股，比亞迪股份上周五盤中飆5.2%破頂，創出296.8元新高，收報295.4元，漲4.8%。儘管有報道指蘋果與寧德時代、比亞迪就其計劃中的電動汽車電池供應談判陷入停頓，但消息暫時對股價影響不大，將於今周四(28日)公布第三季業績的比亞迪，周一早間繼續破頂，曾升逾3%，突破300元關口。分別有近220萬元和逾600萬元在上周五淨流入其輪證好倉和淡倉。

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