【瑞通推介】恒指兩萬六見支持 投資者即市開牛
2021年10月25日 10:46
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瑞通認股證牛熊證銷售部：道指上周五(22日)收報35,677點，升73點或0.2%，創收市新高；納指則收跌0.8%。恒指上周五收報26,126點，升109點或0.4%。周一(25日)早間曾跌逾100點，失26,000點關見支持，其後跌幅收窄。恒指好倉(牛證及認購權證)上周五淨流入逾1,300萬港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日亦錄淨流入逾1,300萬元，反映投資者對後市好淡分歧。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價25,100至25,199點，而熊證街貨重貨區為收回價26,500至26,599點。
滙豐控股周一中午將公布第三季業績，綜合14間券商預測，滙控期內列帳基準稅前盈利37.76億美元(約294.52億港元)，按年增長22.8%，按季則跌逾25%。市場關注滙控會否進行回購。業績前，滙控引伸波幅稍升，如3個月貼價認購期權引伸波幅升至21%之上，惟仍處於相對較低的水平。另外，周一早段有資金追入其淡倉。
騰訊控股連續3個交易日企穩在500元關以上收市，上周五收升0.8%，於509.5元，暫受阻於100天線(約513.3元)阻力。據報騰訊、華為等20多家企業簽署《深圳市App個人信息保護自律承諾書》，承諾不超範圍採集信息、不監聽個人隱私等。另有報道指騰訊已將微信內容向谷歌等國外搜索引擎開放。騰訊周一早間略回，暫續守500元水平支持。超過1,900萬元在上周五淨流出其輪證好倉，是當日最多資金淨流出的個股好淡倉項目，淡倉同日則有逾470萬元淨流入。
小米集團上周五維持在22至23元之間上落，全日收升0.7%，報22.6元。據報小米斥15.5億元人民幣購入上海徐匯地塊，小米相關負責人指該幅地塊未來將建小米上海總部。小米周一早間偏軟，向上續受制於23元水平。上周五分別有逾30萬元和逾80萬元淨流出其好倉和淡倉。
中國建材上周五維持在10元以上爭持，全日收升1.4%於10.4元，連升兩日。中國建材將於今周五(29日)公布季績，股價周一早間曾挫逾3%，險守10元關，其後跌幅收窄至逾1%。上周五有逾120萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有小量資金淨流出。
Tesla績優帶起新能源汽車股，比亞迪股份上周五盤中飆5.2%破頂，創出296.8元新高，收報295.4元，漲4.8%。儘管有報道指蘋果與寧德時代、比亞迪就其計劃中的電動汽車電池供應談判陷入停頓，但消息暫時對股價影響不大，將於今周四(28日)公布第三季業績的比亞迪，周一早間繼續破頂，曾升逾3%，突破300元關口。分別有近220萬元和逾600萬元在上周五淨流入其輪證好倉和淡倉。
瑞通相關認股證之選擇：
恒指貼價、中短期購(27087)，行使價27,100點，2022年3月到期，實際槓桿11倍。
恒指貼價、短期沽(17846)，行使價25,900點，2021年12月到期，實際槓桿14倍。
滙豐輕微價外、短期購(16816)，行使價49.98元，2021年12月到期，實際槓桿16.7倍。
滙豐輕微價外、中年期沽(28926)，行使價41.88元，2022年4月到期，實際槓桿7倍。
騰訊輕微價外、中短期購(26852)，行使價550.5元，2022年1月到期，實際槓桿9倍。
騰訊價外、短期沽(25903)，行使價424.8元，2022年1月到期，實際槓桿8.1倍。
小米輕微價外、中短期購(26733)，行使價25.55元，2022年2月到期，實際槓桿7倍。
小米貼價、短期沽(28813)，行使價22元，2022年1月到期，實際槓桿6.4倍。
國材輕微價外、短期購(20762)，行使價11.88元，2021年12月到期，實際槓桿7.3倍。
比迪輕微價外、中短期購(23370)，行使價328.88元，2022年2月到期，實際槓桿5倍。
比迪價外、中短期沽(24722)，行使價238.88元，2022年2月到期，實際槓桿4.4倍。
友邦輕微價外、中短期購(15163)，行使價99.99元，2022年3月到期，實際槓桿8.7倍。
友邦貼價、長期沽(15521)，行使價86.88元，2022年10月到期，實際槓桿3.6倍。
融創價外、中短期購(19484)，行使價25.38元，2022年3月到期，實際槓桿4.4倍。
瑞通相關牛熊證之選擇：
恒指牛證(63789)，收回價25,560點，槓桿比率45.4倍。
恒指熊證(51876)，收回價26,540點，槓桿比率43.5倍。
滙豐牛證(61135)，收回價43.08元，槓桿比率9.7倍。
滙豐熊證(55139)，收回價51元，槓桿比率7.1倍。
騰訊牛證(61648)，收回價470元，槓桿比率12.7倍。
騰訊熊證(51078)，收回價536.8元，槓桿比率12.6倍。
小米牛證(63116)，收回價21.08元，槓桿比率10.3倍。
小米熊證(68707)，收回價23.8元，槓桿比率12.6倍。
比迪牛證(63124)，收回價275.08元，槓桿比率8.4倍。
比迪熊證(51810)，收回價318.08元，槓桿比率11.1倍。
友邦牛證(68678)，收回價85元，槓桿比率14.7倍。
友邦熊證(65257)，收回價96元，槓桿比率11.3倍。
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