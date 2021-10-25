【高盛推介】比亞迪再創新高 資金兩邊部署
2021年10月25日 11:15
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪股份上周五(22日)突破290港元水平，收市升約4.8%。周一(25日)早間低開1%後隨即反彈，並突破300元關口，最高見305元，繼上周五再創歷史新高。現報302.6元，升約2.4%。
比亞迪公布，作為有限合夥人之一，參與發起設立粵港澳大灣區科技創新產業投資基金，擬認繳出資1億元人民幣，並已於上周五簽署合夥協議。此外，比亞迪上周亦宣布，已向宜昌公交集團交付首批10輛比亞迪純電動鉸接車B18，並表示純電動鉸接車已在多個海外地區實現規模化營運，累計交付超過230輛，獲廣泛好評。
觀察個股輪證資金流向，可見認沽證於上周五獲資金轉向流入，有約350萬元。
牛熊證方面，可見牛證及熊證於上周五皆獲資金轉向流入，當中牛證有約630萬元，並較集中在260元收回區域以上的貼牛產品。熊證則錄得約250萬元資金流入。
投資者如看好，牛證方面可留意屬近牛的比迪牛(63148)，與現價有約30元收回距離。認購證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價310至370元間產品中，槓桿最高的比迪購(24837)。價外選擇可留意年期約2個月的低面值比迪購(23778)。
比迪牛63148，收回價270元，行使價266元，換股比率500，槓桿比率8.1倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
比迪購24837，行使價350元，2022年1月26日到期，實際槓桿5.3倍，行使價310至370元間產品中，槓桿最高。
比迪購23778，行使價380元，2021年12月28日到期，實際槓桿7.2倍，價外、低面值。
比迪沽29059，行使價228元，2022年1月25日到期，實際槓桿5.4倍，高槓桿、低街貨。
比迪熊56081，收回價330元，行使價334元，換股比率500，槓桿比率9.1倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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