陳偉明：港股出現黃金交叉「利淡」信號
2021年10月25日 11:22
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隨着美國通脹持續高企，聯儲局下月議息時宣布「收水」機會大增，支持美股上升的重要因素亦即將消失，美股有機會因此而出現顯著調整，未來資金大有機會由美股流入大落後的中港股市。
受監管風暴影響，港股第3季嚴重跑輸外圍股市，由於估值吸引，港股急挫後本身已經具備反彈條件，當股神拍檔芒格增持阿里巴巴(09988)消息一出，資金立即蜂擁而上從新吸納科技板塊，加上早前曾傳出被禁止出境的馬雲突然現身歐洲，令市場憧憬內地監察政策開始出現鬆綁信號，連帶雙十一購物節臨近，進一步利好科技板塊，港股亦在龍頭科技股帶動下重上26,000關。
然而，投資者必須謹記，一旦收水開始，加息漸近，債息向上，理論上利淡高估值、低股息的科技板塊，當美國科技股調整必定拖累本港龍頭科技板塊。因此投資者應把握這一次科技股反彈利用期權策略沽出備兌認購期權(Covered Call)趁機減持換馬。相反，當加息步伐開始，加上本地經濟逐漸復甦，傳統銀行股板塊料成為未來穩步上升之選，建議逢回吐分注吸納Short Put接貨。
技術上，港股剛出現10天綫升穿50天綫的黃金交叉「利淡」信號，在美國收水前提下，港股傾向出現大型上落市格局，在上落市中，黃金交叉不是向好信號，而是代表短綫超賣有回吐風險，加上港股26,500點阻力甚大，現階段還是趁反彈逐步減持倉位為策略首選。
耀才證券銷售及客戶服務部高級經理 陳偉明